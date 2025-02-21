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把握6個月黃金期 中醫助中風復原

2025/02/21 05:30
把握6個月黃金期 中醫助中風復原

▲中醫師公會全聯會指出，腦中風患者若能適時搭配中醫進行治療，有助於減少併發症與死亡風險，並降低復發機會。 （記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

台灣每年腦中風初發數約3萬人，患者治療後仍可能出現肢體無力、語言障礙等後遺症。中醫師公會全聯會指出，患者發病後6個月內是黃金復健期，若適時搭配中醫治療，有助於減少併發症與死亡風險，並降低復發機會。

中醫師公會全聯會理事長詹永兆指出，腦中風是國內常見的急重症，患者因腦血管阻塞或破裂出血，造成腦細胞缺血缺氧而受損，並影響正常生理功能，治療後仍可能出現肢體無力、偏癱、語言障礙、大小便失禁、記憶力減退、認知功能衰退等後遺症。

詹永兆說，中風發病後6個月內是黃金復健期，且越早開始復健，效果越佳，除西醫的治療與復健規劃外，適時搭配中醫療法，如針灸、中藥等，有助於改善中風後遺症。國內外多篇研究實證，腦中風患者接受中醫輔助治療後，可降低3至6個月內出現尿路感染、肺炎、癲癇、消化道相關併發症，以及死亡風險，針灸搭配西醫還能有效減少復發，對年輕患者療效更加顯著。

針灸搭配西醫 有效減少復發

恩主公醫院中醫部主任張晉賢進一步指出，針灸主要用於應對中風患者口眼歪斜、吞嚥困難、肢體拘攣，中藥則主力於用於活血化瘀、促進腦部循環，治療形式包括腦中風6個月內的住院期間的會診、一般門診治療、腦中風2年內的特定疾病門診加強照護等。

北市聯醫林森中醫昆明院區院長洪裕強則提醒，腦中風與高血壓、糖尿病、膽固醇過高、心房顫動、運動量不足、體重過重、吸菸、家族史等8大危險因子有關，若要預防腦中風，需從生活習慣做起，如每週至少150分鐘的中等強度運動、適當休息、保持情緒平穩、定期健康檢查等。

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