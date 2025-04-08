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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

瘧疾病例創19年新高 60多歲男非洲旅遊中鏢重症

2025/04/08 15:41

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新傳染病疫情。（記者林惠琴攝）

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新傳染病疫情。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今（8日）公布，今年境外移入瘧疾累計7例，創下近19年同期最高，包括1例重症為中部60多歲男，日前曾參加中西非旅行團，現仍因呼吸衰竭插管在加護病房治療中。

疾管署防疫醫師林詠青表示，瘧疾重症個案為60多歲本國籍男性，今年2月下旬參加旅行團至中西非旅遊，3月21日返台後出現全身倦怠、噁心嘔吐、腹瀉、黃疸等症狀至診所就醫，25日因不適症狀加劇且出現畏寒、尿量減少等症狀至醫院，經檢驗發現黃疸指數升高、急性肝腎衰竭，一開始懷疑病毒性肝炎但檢驗陰性，後續收治住院隔離並通報瘧疾，中間一度發生呼吸衰竭而插管轉到加護病房，最後確認感染惡性瘧，目前仍於加護病房住院治療中。另同團旅客均尚無疑似症狀，已由地方政府衛生局進行追蹤管理。

根據疾管署統計，2020年至今年共計27例瘧疾病例中，僅3例曾服用瘧疾預防藥物（11.11%），其餘24例未服用或用藥史不明（88.89%）。林詠青指出，上述重症個案因為仍在加護病房治療中，無法確認有無使用預防用藥。

瘧疾是由感染瘧原蟲的瘧蚊叮咬人類而傳染的疾病，可分為間日瘧、三日瘧、惡性瘧、卵形瘧；其中以間日瘧及惡性瘧最常見。疾管署副署長羅一鈞表示，若未經預防性投藥，惡性瘧最容易造成重症與死亡，死亡率可達10%。

大多數人感染瘧疾後，可能於7天至30天內出現症狀，早期症狀與流感類似，主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀，如未接受適當的治療，發病數天後會出現間歇性或週期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。

林詠青也提到，有些瘧疾可能會躲在肝臟數個月才出現症狀，因此從流行地區返台後，若1年內有瘧疾疑似症狀，都要與醫師說明旅遊史，以利列為鑑別診斷之一。

疾管署提醒，出遊前中後做好準備，瘧疾不來找。（疾管署提供）

疾管署提醒，出遊前中後做好準備，瘧疾不來找。（疾管署提供）

羅一鈞提醒，新冠疫後的旅遊熱潮復甦，有些較長天數、地點較冷門的行程受到部分民眾青睞，若前往瘧疾流行地區，至少於出國前1個月至國內旅遊醫學門診諮詢，並依醫師指示於出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用瘧疾預防藥物；旅遊期間穿著淺色長袖長褲，塗抹政府機關核可的防蚊藥劑，並儘量安排住在有紗門紗窗的房舍。

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，今年瘧疾累計7例境外移入，為近19年同期最高，個案年齡介於20多歲至60多歲，感染國家分別為獅子山及索羅門群島各2例、坦尚尼亞、肯亞及其他（非洲中部多國）各1例，其中6例感染惡性瘧、1例感染間日瘧。近19年累計194例，均為境外移入，感染地區以非洲國家為多，檢出病原體以惡性瘧為主。

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