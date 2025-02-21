肚子悶痛沒食慾 就診已罹癌3期

▲王家豪醫師提醒，如果長時間腹部悶痛、食慾不振、體重減輕，趕緊就醫檢查釐清原因。（記者劉婉君攝）

記者劉婉君／台南報導

▲64歲男患者的影像顯示，肝門膽管癌第3期（2箭頭間部位）。 （記者劉婉君攝）

64歲黃先生漸進性黃疸持續1個月，伴隨腹部悶痛及食慾不佳，就醫後診斷為肝門膽管癌第3期；另一名44歲王先生上腹悶痛持續達2個月，伴隨體重減輕及食慾不佳，就醫診斷為胰臟癌併腹腔動脈幹侵犯，癌細胞已侵犯肝總動脈及脾動脈。

奇美醫院一般及消化系外科主治醫師王家豪提醒，如果肚子悶痛、吃不下飯、體重減輕等症狀持續一段時間沒有改善，千萬不要忍，應儘速就醫，釐清原因。肝膽胰癌好發於5、60歲，有抽菸、酗酒等不良習慣，發生機率會較一般人提高，另外，與B肝、C肝等病毒性肝炎及基因也有一定的關係。

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醫籲有症狀勿強撐 儘速就醫

王家豪提醒，如果發現皮膚膚色變黃、茶色尿、灰白便等症狀，就要立即就醫做詳細檢查，找出造成黃疸及膽管阻塞的原因，及早治療。若體重減輕、腹部悶痛、食慾不佳等非典型症狀持續一段時間，也建議就醫。

治療方面，王家豪指出，傳統的開放性手術往往需要大範圍切開腹腔，導致術後恢復時間較長，併發症風險較高。達文西機器手臂手術系統能提供高解析度3D立體影像，仿真手腕手術器械設計，可精準地完成組織剝離、血管縫合及器官重建等複雜手術，有效減少術中出血量，降低術後感染風險，並縮短住院時間，讓病人更快恢復正常生活。

黃先生即在達文西機器手臂進行擴大型左側肝切除、膽管切除、淋巴結廓清及肝內膽管重建手術後，後續接受化療，迄今3年無復發；王先生也經化療搭配達文西機器手臂手術，進行腹腔動脈幹、次全胰臟、脾臟切除，以及人工血管重建動脈幹至肝總動脈後，至今2年無復發。

王家豪說，達文西機器手臂手術已於前年納入健保，但病人仍需負擔相關醫材費用，自付費用約20-25萬元。

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