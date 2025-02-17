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卵子品質太差不孕 中藥改善體質成功「做人」

2025/02/17 05:30
卵子品質太差不孕 中藥改善體質成功「做人」

▲林襄穎醫師表示，中醫調理確實可幫助卵泡長大，提升卵子品質，達成懷孕目的。（記者歐素美攝）

記者歐素美／台中報導

35歲葉姓女士因卵泡太小導致卵子品質太差而不孕，中醫師表示，主要與肝、脾、腎等臟腑失調有關，葉女恰好是「肝血不足、脾腎兩虛」的體質，經以中藥「養肝血、補脾腎」治療4個月後，順利自然懷孕，並產下1名男嬰。

天寶中醫診所院長林襄穎表示，葉女至婦產科做過許多檢查都正常，但照超音波時發現卵泡太小顆，卵子品質不好，雖然服用西藥排卵藥，仍無法受孕。

林襄穎指出，正常情況下，卵泡必須達到2公分才能排出健康卵子，像葉女因卵泡未達2公分大，導致卵子品質太差而不孕，她稱之為「小卵泡症候群」，主要與肝、脾、腎等臟腑失調有關。她提到葉女是「肝血不足、脾腎兩虛」體質，適合「養肝血、補脾腎」的中醫法則治療，因此使用當歸、川芎滋肝養血；黨參、白朮補脾補氣；熟地黃、菟絲子固肝腎；續斷、杜仲補腎氣。治療期間，葉女精神體力變好，手腳冰冷、腰痠背痛的老毛病也消失了，更重要的是，治療滿4個月後，終於順利自然懷孕。

林襄穎說，「小卵泡症候群」非正式醫學名詞，但不孕症患者中約3分之1都是小卵泡者。中醫調理與西藥排卵藥不同，中醫調理雖不像排卵藥可促使卵泡變大，增加卵子數量，但可改善肝、脾、腎等臟腑功能，進而促使卵泡變大，卵子品質變好。

除了中醫調理外，林襄穎強調，良好的生活習慣也有助改善「小卵泡症候群」，包括1週至少3次運動且每次達30分鐘，有氧運動或重訓皆可，同時作息正常、避免熬夜，多攝取蔬果、避免菸酒等，都能助孕。

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