良性前列腺肥大 水蒸氣消融術「通樂」

▲良性前列腺增生已成為中、老年男性常見的泌尿問題；示意圖。 （照片來源：shutterstock）

文／楊登凱

當天氣寒冷、日夜溫差大，有前列腺肥大的男性，日子便特別難熬，因為此時容易發生解尿不順的情形，甚至引發泌尿道感染，讓人苦不堪言。

40-50歲開始出現症狀

前列腺又名攝護腺，是男性特有器官，位於膀胱正下方，圍繞著尿道，在性興奮時會伴隨射精分泌前列腺液，約占精液的3-4成。受男性荷爾蒙影響，前列腺會隨年紀慢慢發育，在40-50歲後有些人開始前列腺肥大，壓迫尿道，進而引起頻尿、夜尿、解尿困難等排尿症狀，即所謂的良性前列腺增生。

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良性前列腺增生的原因很多，據流行病學調查，可能與人種、飲食、年齡、喝酒等有關。隨著人口老化，良性前列腺增生已成為中、老年男性常見的泌尿問題，不僅影響生活品質，嚴重者還可能導致急性尿滯留，甚至急性腎衰竭。

傳統治療前列腺肥大的方式包括藥物和手術，如經尿道前列腺切除術等。但隨著醫療科技的進步，前列腺微創治療的技術一日千里，目前除了電燒、雷射外，連水蒸氣都能用來去除前列腺，逐漸取代傳統手術，為患者提供更多選擇。

降低術後性功能障礙風險

「水蒸氣消融術」是將加熱的水蒸氣，經由細小軟管，直接注入前列腺，引發細胞凋亡，逐步減少前列腺體積，從而緩解尿路阻塞的症狀。由於是微創手術，可在門診操作，過程簡單，患者僅需局部麻醉，手術約20-30分鐘，組織破壞少，術後恢復快，且不需住院，特別適合需要及早返回工作崗位的人。

相較於傳統手術和藥物治療，水蒸氣消融術還可降低術後性功能障礙的風險，讓患者更有機會保留射精功能；研究顯示，這種新療法的療效可以持續數年，明顯改善患者的生活品質。因此，對於藥物效果不佳或對藥物有明顯副作用的患者，以及排斥傳統手術的患者，這將可提供新的選擇。

不過，在水蒸氣消融術後，病人仍需使用尿管1-2週，整體效果會在術後3個月達到穩定。同時這種療法較適合前列腺體積在80毫升以下、中重度良性前列腺增生患者，若前列腺體積過大，需由醫師評估是否適用；且其5年再手術率約在4%左右，術前應與醫師充分溝通。

（作者為永和耕莘醫院泌尿外科醫師）

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