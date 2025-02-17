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62歲婦拖治白內障 黃斑部出血視力惡化

2025/02/17 05:30
62歲婦拖治白內障 黃斑部出血視力惡化

▲3C產品的普及化，導致白內障及老花眼的盛行率節節提高，如發現視力變差等狀況，應及早就醫診治；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

文／徐聖曜

62歲婦拖治白內障 黃斑部出血視力惡化

▲圖2：視網膜有黃斑部病變。（照片提供／徐聖曜）

62歲的王媽媽2年前因視力變差，到眼科就醫，檢查發現有白內障，醫師告知可手術改善視力，但她害怕開刀，就這樣一直拖著。近來發現看東西更加模糊不清，而且眼前景象有些扭曲，也有固定黑影，懷疑是白內障惡化了，才由家人陪同就醫。檢查結果發現除了白內障，又另外出現黃斑部出血這個新的病症，原來視力快速變壞主要是新增加的黃斑部病變所致。

62歲婦拖治白內障 黃斑部出血視力惡化

▲圖1：視網膜沒有黃斑部病變。（照片提供／徐聖曜）

濕性病變出現病態新生血管增生

黃斑部位於視網膜中樞，是眼睛負責中心視力的部位，布滿精密的感光細胞，可將看到的訊息傳遞至後腦部形成視覺影像。但黃斑部也會老化及生病，老化的黃斑部病變主要分為「乾性」（沒發炎）及「濕性」（有發炎）2種。其中濕性黃斑部病變病人的黃斑部會出現病態新生血管增生，因新生血管脆弱易造成黃斑部出血、滲出物、積水，導致視力快速惡化。

目前治療濕性黃斑部病變，以眼球內注射新生血管抑制劑為主，將抗血管內皮細胞生長因子注射至眼內，阻止病態新生血管的增生，以求改善或穩定視力。每針療效平均至少維持1-2個月。若先前已接受過治療的病人，仍需持續與醫師配合定期追蹤檢查，讓因黃斑部病變視力變差的人有機會避免完全失明的威脅。

黃斑部病變與白內障都是造成視力下降的常見共病，及早發現可立即控制，避免失明危機。黃斑部病變的原因有很多，但主要還是與老化有關。另一方面，年齡增長，水晶體會逐漸混濁老化形成白內障，這也是隨著年齡增加，白內障罹患率高的原因。

重度使用3C產品 白內障年輕化

白內障典型症狀包括：視力模糊、夜間視力減退、對光線敏感、視物重影和色彩淡化等，這些症狀會隨著白內障的進展逐漸加重，生活品質受影響。但近年來3C產品的普及化、重度成癮化，導致近視、白內障及老花眼的盛行率節節提高，白內障發生年齡也逐年下修，診間已多見40歲年輕型白內障患者，值得注意。

提醒40歲以上民眾宜定期做眼科檢查，如發現視力變差、模糊不清或眼中物景扭曲，甚至出現黑影，應儘速就醫檢查白內障與眼底黃斑部，找出病因，並配合治療才是良策。

（作者為高雄秀傳醫院眼科主任）

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