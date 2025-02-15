自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

吃感冒藥恐「卡尿」 攝護腺肥大患者要小心

2025/02/15 05:30
吃感冒藥恐「卡尿」 攝護腺肥大患者要小心

▲長者感冒鼻塞、流鼻涕，就醫時，記得跟醫師說有攝護腺肥大的問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／王志仁）

文／王志仁

60歲的王先生就醫時說：「醫生啊！我吃了治鼻塞的感冒藥，怎麼就尿不出來了？還得去急診插尿管！」

王先生有攝護腺肥大病史，長期靠藥物幫忙，才能維持排尿順暢。最近他覺得越來越頻尿，小便總是「卡卡」的 。他有鼻過敏病史，又開始鼻塞、流鼻水，去診所拿了感冒藥，吃完後覺得尿尿越來越困難，半夜肚子很脹，就被家人送到急診插尿管。

最近天冷，有多位攝護腺肥大的病人因吃了感冒藥、喝了感冒糖漿而出現尿不出來的情形就醫，很多治療感冒併發症的藥物，像是治療鼻塞、流鼻水的抗組織胺等成分，這類藥物同時也會讓尿道出口「縮起來」，所以原本就有攝護腺肥大阻塞、排尿不順的病人，服用這類藥恐怕就成為尿滯留的最後一根稻草。

抗組織胺藥物引發尿滯留

感冒就醫，絕大多數的醫師開立治鼻塞的感冒藥都是出於善意，要幫助病人減緩症狀，但藥物都會有些副作用，有的人毫無感覺，有的則反應強烈，這無法預測。所以就診時，可以主動跟醫師提到有排尿方面的問題。

攝護腺又稱前列腺，位置在男性膀胱出口，包圍尿道，隨著年齡增加，攝護腺多少都會增生，進而阻塞尿道。可能的症狀包括：頻尿、小便斷續細流無力、可能需要用力解、解不乾淨、尿失禁、急尿、晚上需要起床小便等。嚴重時則可能有血尿、尿滯留、腎水腫、腎功能變差、尿路感染、膀胱結石。

就醫應告知攝護腺病史

攝護腺肥大症狀輕微時只需觀察或服藥治療，讓尿道可以放鬆，以利排尿。若藥物治療無效，甚至產生了尿滯留、生成結石，還是建議接受手術治療。

許多長者擔心攝護腺手術會傷了性功能、傷了膀胱、出血量大等，其實現階段有不少先進的攝護腺手術，如經尿道雷射攝護腺刮除手術、水蒸氣消融手術、拉提手術等，以尿道雷射攝護腺刮除術來說，攝護腺處理較乾淨、較不易流血。

解決攝護肥大問題，就解決了攝護肥大帶來的許多困擾，包括感冒藥引起的尿滯留痛苦等。

（作者為彰化秀傳紀念醫院泌尿科醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中