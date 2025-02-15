吃感冒藥恐「卡尿」 攝護腺肥大患者要小心

▲長者感冒鼻塞、流鼻涕，就醫時，記得跟醫師說有攝護腺肥大的問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／王志仁）

文／王志仁

60歲的王先生就醫時說：「醫生啊！我吃了治鼻塞的感冒藥，怎麼就尿不出來了？還得去急診插尿管！」

王先生有攝護腺肥大病史，長期靠藥物幫忙，才能維持排尿順暢。最近他覺得越來越頻尿，小便總是「卡卡」的 。他有鼻過敏病史，又開始鼻塞、流鼻水，去診所拿了感冒藥，吃完後覺得尿尿越來越困難，半夜肚子很脹，就被家人送到急診插尿管。

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最近天冷，有多位攝護腺肥大的病人因吃了感冒藥、喝了感冒糖漿而出現尿不出來的情形就醫，很多治療感冒併發症的藥物，像是治療鼻塞、流鼻水的抗組織胺等成分，這類藥物同時也會讓尿道出口「縮起來」，所以原本就有攝護腺肥大阻塞、排尿不順的病人，服用這類藥恐怕就成為尿滯留的最後一根稻草。

抗組織胺藥物引發尿滯留

感冒就醫，絕大多數的醫師開立治鼻塞的感冒藥都是出於善意，要幫助病人減緩症狀，但藥物都會有些副作用，有的人毫無感覺，有的則反應強烈，這無法預測。所以就診時，可以主動跟醫師提到有排尿方面的問題。

攝護腺又稱前列腺，位置在男性膀胱出口，包圍尿道，隨著年齡增加，攝護腺多少都會增生，進而阻塞尿道。可能的症狀包括：頻尿、小便斷續細流無力、可能需要用力解、解不乾淨、尿失禁、急尿、晚上需要起床小便等。嚴重時則可能有血尿、尿滯留、腎水腫、腎功能變差、尿路感染、膀胱結石。

就醫應告知攝護腺病史

攝護腺肥大症狀輕微時只需觀察或服藥治療，讓尿道可以放鬆，以利排尿。若藥物治療無效，甚至產生了尿滯留、生成結石，還是建議接受手術治療。

許多長者擔心攝護腺手術會傷了性功能、傷了膀胱、出血量大等，其實現階段有不少先進的攝護腺手術，如經尿道雷射攝護腺刮除手術、水蒸氣消融手術、拉提手術等，以尿道雷射攝護腺刮除術來說，攝護腺處理較乾淨、較不易流血。

解決攝護肥大問題，就解決了攝護肥大帶來的許多困擾，包括感冒藥引起的尿滯留痛苦等。

（作者為彰化秀傳紀念醫院泌尿科醫師）

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