自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

抽血驗AMH 準確掌握卵巢功能

2025/02/14 05:30
抽血驗AMH 準確掌握卵巢功能

▲抽血檢測AMH值，可了解自己的卵巢功能概況；示意圖。 （照片來源：shutterstock）

文／丁筠

30歲的小悠（化名）日前參加高中同學會，已婚同學們在席間大談爸媽經，未婚的同學們也紛紛討論起凍卵、人工試管等話題，其中「AMH」一直被提到。

衝刺事業或積極備孕 走穩人生步調

「AMH是什麼？跟凍卵或試管嬰兒又有什麼關係？」小悠很疑惑，卻不知該從何問起。

AMH為Anti-mullerian Hormone（抗穆勒氏管荷爾蒙）簡稱，可以簡單視為由卵巢負責分泌，反映現行卵巢功能的指數。以30歲女性為例，AMH平均介於3-4之間（單位：ng/mL），當來到40歲時，會降至1左右，停經後女性的AMH幾乎測不到或為零。

無論近期是否有生育規劃，都可以透過抽血量測AMH數值來了解自己的卵巢功能概況。假設與同齡人相比，確實偏低，且目前沒有對象而未來有生育需求，可以選擇凍卵，以免卵子老化，造成較高的流產率與胚胎異常率。

若是已婚女性，近期有規劃生育，同樣可透過AMH數值來推估，在嘗試自然受孕多長時間沒有結果後，接受人工生殖相關治療。

近來，隨著政府在少子化議題上努力並推廣人工生殖補助，有越來越多企業或科技廠跟上腳步，提供員工抽血檢驗AMH，甚至凍卵補助。

30歲的妳，或許可以不用再跟小悠一樣困惑。可以先抽血，了解自己的卵巢現況，無論選擇繼續衝刺事業，抑或開始積極備孕，都可以擁有相對應的選擇，掌握人生步調。（作者為彰化基督教醫院婦產部生殖醫學科研究醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中