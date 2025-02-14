抽血驗AMH 準確掌握卵巢功能

▲抽血檢測AMH值，可了解自己的卵巢功能概況；示意圖。 （照片來源：shutterstock）

文／丁筠

30歲的小悠（化名）日前參加高中同學會，已婚同學們在席間大談爸媽經，未婚的同學們也紛紛討論起凍卵、人工試管等話題，其中「AMH」一直被提到。

衝刺事業或積極備孕 走穩人生步調

「AMH是什麼？跟凍卵或試管嬰兒又有什麼關係？」小悠很疑惑，卻不知該從何問起。

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AMH為Anti-mullerian Hormone（抗穆勒氏管荷爾蒙）簡稱，可以簡單視為由卵巢負責分泌，反映現行卵巢功能的指數。以30歲女性為例，AMH平均介於3-4之間（單位：ng/mL），當來到40歲時，會降至1左右，停經後女性的AMH幾乎測不到或為零。

無論近期是否有生育規劃，都可以透過抽血量測AMH數值來了解自己的卵巢功能概況。假設與同齡人相比，確實偏低，且目前沒有對象而未來有生育需求，可以選擇凍卵，以免卵子老化，造成較高的流產率與胚胎異常率。

若是已婚女性，近期有規劃生育，同樣可透過AMH數值來推估，在嘗試自然受孕多長時間沒有結果後，接受人工生殖相關治療。

近來，隨著政府在少子化議題上努力並推廣人工生殖補助，有越來越多企業或科技廠跟上腳步，提供員工抽血檢驗AMH，甚至凍卵補助。

30歲的妳，或許可以不用再跟小悠一樣困惑。可以先抽血，了解自己的卵巢現況，無論選擇繼續衝刺事業，抑或開始積極備孕，都可以擁有相對應的選擇，掌握人生步調。（作者為彰化基督教醫院婦產部生殖醫學科研究醫師）

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