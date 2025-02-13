冰庫搬貨手傷 急性「網球肘」上身

▲醫師透過超音波，治療患者不適部位；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／趙明哲）

文／趙明哲

▲「網球肘」往往是因為肌腱拉傷造成，會嚴重影響生活品質；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／趙明哲）

「田姐」（ 化名）任職冷凍食品公司負責處理行政事務，長期用電腦且無運動習慣，日前適逢公司進出貨量爆滿，老闆請她到冷凍庫幫忙搬運貨物。沒幾天她的右手肘外側就疼痛到影響睡眠與日常活動，就醫後確認是急性「網球肘」，由於無法提重物，只好聽從建議安排物理治療與伸展運動，1週內就解除疼痛。

低溫環境與熱身不足 易致急性拉傷

田姐就醫時，經過理學檢查後發現，她的右手肘肱骨外上髁腫脹疼痛，高解析度超音波檢查確認右伸腕肌群源頭發炎，也就是俗稱的「網球肘」，此肌腱負責翹起手腕動作，不只在單手打反拍的網球運動員身上常見，過多的搬運提拉重覆動作，也會增加拉扯此肌腱而受傷的機率，尤其是在低溫環境與熱身不足情況下，容易導致急性拉傷造成肌腱部分或全部斷裂。

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物理治療與伸展運動 一週解除疼痛

田姐了解以上原因後，除了向老闆告假不再進出冰櫃搬貨以外，也接受規律的超音波物理治療及向量干擾波，輔助加上高能量雷射減緩疼痛，並消除腫脹促進局部循環，且貼上肌內效貼布放鬆緊繃肌膜，使得她能夠輕微的手腕伸展，也不會感覺到有不適感。

經持續治療1週後，她總算可以再度翹起右手腕不會疼痛，也能順利完成文書工作，為了避免復發，建議她開始執行手腕肌力訓練及調整工作坐姿、啟動核心肌群，希望可以有效延長職涯。

提醒民眾，不只是打網球的人才會得「網球肘」，從事勞力工作或運動健身時若處於低溫環境與熱身不足也可能因此受傷。平常執行有氧運動與適度阻抗肌力訓練是維持身體健康、保護自己的最好方法，也建議有此困擾者盡早就醫，尋求正確的診斷治療，才能在最短時間內復原不再復發。

（作者為崇心復健科診所院長）

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