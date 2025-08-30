自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》心跳過慢常昏厥 醫警告增猝死風險

2025/08/30 20:11

長庚大師開講─心臟疾病邀請醫師陳韋翔（左起）、醫師潘國利、醫師蕭富致、醫師沃宏達及吳勃銳醫師。（長庚醫院提供）

長庚大師開講─心臟疾病邀請醫師陳韋翔（左起）、醫師潘國利、醫師蕭富致、醫師沃宏達及吳勃銳醫師。（長庚醫院提供）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕心跳低於每分鐘60下即屬心跳過慢，林口長庚醫院心臟內科醫師沃宏達表示，目前沒有明確有效的藥物治療方式，需裝置心律調節器，以微小電刺激讓心臟規律跳動，避免昏厥、猝死的可能。

長庚醫院2025「大師開講．衛教講座」首場，今（30）日於政大公企中心舉行，聚焦心臟疾病，邀請陳韋翔、潘國利、蕭富致、沃宏達、吳勃銳等5位醫師，針對心律不整、心臟衰竭、冠心病、心律調節器和糖心腎症候群等，一一剖析。

基隆長庚心臟內科電生理科主任陳韋翔醫師表示，正常心跳每分鐘60至100下，並且不會有自覺。異常過快或過慢，原因可能包括肥胖、藥物、菸酒、睡眠呼吸中止症、慢性肺病、自律神經失調等，應就醫檢查確認是哪一種心律不整，並接受正確治療。

沃宏達則指出，心跳低於每分鐘60下即屬心跳過慢，可能造成頭暈、昏厥、倦怠無力等。常見原因包括甲狀腺功能低下、藥物副作用、自然老化等。

長庚大師開講衛教講座吸引上百位民眾到場聆聽。（長庚醫院提供）

長庚大師開講衛教講座吸引上百位民眾到場聆聽。（長庚醫院提供）

至於心臟衰竭是需長期控制和監測的慢性疾病，嘉義長庚心臟衰竭中心主任潘國利醫師表示，居家自我照護至關重要。其要點包括：

●監測：每日量體重和血壓，若短期體重快速上升，可能代表體液滯留，需及早就醫。

●藥物：規律服藥，不可中斷或自行增減劑量。

●飲食：限制鹽分和水分攝取，減輕心臟負擔，避免病情惡化。

●運動：適度運動可維持體能，但應避免過度勞累。

●警訊：呼吸困難、下肢水腫、夜間呼吸急促等，須及早就醫。

●團隊配合：積極配合醫療團隊，可減少再住院率、降低併發症。

心臟病中的冠心病又是猝死與中風重要原因。林口長庚醫院心臟內科蕭富致醫師指出，冠狀動脈阻塞，心臟供血不足，會引起胸悶、胸痛，嚴重時造成心肌梗塞。危險因子包括高齡、男性、三高（高血壓、高血糖、高血脂）、抽菸、缺乏運動、肥胖及家族史。

在慢性疾病中，糖心腎症候群有著三重危機。高雄長庚醫院心臟內科吳勃銳醫師表示，糖尿病、心臟病與腎臟病，這三者存在高度交互影響與風險加乘關係。2023年美國心臟學會正式提出「心血管－腎臟－代謝症候群（CKM syndrome）」的概念，在台灣稱為「糖心腎症候群」。強調糖尿病、高血壓、肥胖與慢性腎臟病共同導致動脈硬化、心臟衰竭及過早死亡的惡性循環，並據此提出疾病分期與預後指標。

