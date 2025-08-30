自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

鼓山登革熱群聚+1 高雄清查積水容器開出96張罰單

2025/08/30 20:24

防疫人員加強鼓山區環境清消。（高雄市衛生局提供）

防疫人員加強鼓山區環境清消。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市鼓山區爆發本土登革熱家庭及社區群聚疫情，今（30）日再新增1例70多歲婦人確診，防疫團隊連日來加強該社區環境整頓及清消，已查獲1056個積水容器，其中320個孳生病媒蚊幼蟲，累計已開出96張告發單。

高雄市衛生局指出，新增個案為鼓山區70多歲婦人，因腹痛到醫院急診，經通報採檢結果為PCR陽性第2型確診，研判為同一波社區感染，目前本土群聚疫情累計9例。警戒範圍為鼓山二路包括鼓岩、寶樹、樹德、興宗、綠川、河邊、厚生、龍水、正德共9個里。

高雄鼓山區登革熱群聚，9個里列為警戒範圍。（高雄市衛生局提供）

高雄鼓山區登革熱群聚，9個里列為警戒範圍。（高雄市衛生局提供）

　

市府跨局處防疫團隊連日於鼓山區群聚社區啟動緊急防治，包括擴大疫調採檢、地毯式孳生源清除、噴藥滅蚊與環境整頓，共計完成緊急防治250戶。另加強病媒蚊密度調查，發現當地家戶囤積大量容器雜物，陽性容器率逾3成，捕獲86隻斑蚊，已依法要求家戶配合環境整頓，權管單位也要落實稽查管理，只要查獲陽性容器，一律開單告發。

衛生局呼籲民眾主動清理戶內外環境，落實「巡、倒、清、刷」，若出現發燒、頭痛、骨頭肌肉痠痛、腹瀉、皮膚出見紅疹等「任一」疑似症狀請儘速就醫、驗快篩，告知醫師居住地及活動史，醫療院所也要提高警覺主動通報，共同防堵疫情在社區擴散。

