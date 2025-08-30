自由電子報
健康 > 杏林動態

竹縣府與台中童綜合醫院產學合作 「創新醫療科技高中生營隊」將開跑

2025/08/30 11:47

新竹縣政府教育局與台中市童綜合醫院簽署合作意向書。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府教育局與台中市童綜合醫院簽署合作意向書。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府為提升縣立高中專業課程素養，跨轄到台中市！由教育局長楊郡慈與台中童綜合醫療財團法人童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉代表雙方簽訂合作意向書（MOU）、雙方將就縣立高中開辦「生醫科學特色實驗班」、「生物醫學跨領域課程模組」的發展與合作前景等，攜手進一步討論與規劃，期開展學生的學習觸角。

童綜合醫院方表示，該院已連續4年舉辦「創新醫療科技體驗營」提供台中市內41所公私立高中職共同參與，吸引250名學生參加，營隊期間由各科醫師及護理師專長授課及帶領診療間、手術室臨場模擬實作，並有分組進行醫療創意科技競賽，師資規模均為業內首選，且針對高中學生專題發想、專業指導更有經驗傳承的意義。

楊郡慈表示，竹縣六家高中於114學年度成立「生醫科學實驗班」；115學年度竹北實驗高中正式招生、籌辦「生物醫學跨域課程模組」。教育局集產官各界資源之利，邀請台中童綜合醫院開發「創新醫療科技體驗營」，除了協助縣立高中特色課程或實驗班學生探索定位，也協助縣立高中師長們增能及研發特色課程，藉由掌握醫療領域的趨勢、面向站在尖端的產業最真實的樣貌。

楊郡慈說，今年度將以高中生營隊形式，將縣立高中的孩子帶到台中童綜合醫院梧棲院區辦理專題講座、手術模擬實作體驗、分組醫療創意競賽等全日營課程，開展學生的學習觸角、思考未來志向。很高興促成這次合作的機會，期許未來就微型課程、移地學習或產學攜手都能進一步合作。

新竹縣政府教育局與台中市童綜合醫院簽署合作意向書。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府教育局與台中市童綜合醫院簽署合作意向書。（新竹縣政府提供）

