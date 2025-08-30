健康網》哈欠連連 醫曝4大類疾病恐找上門

哈欠連連又不是愛睏，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒說，要注意是不是身體發出的警訊；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕打哈欠≠單純想睡！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，若是「哈欠連連」，還伴隨著頭暈、胸悶、心悸、四肢無力等症狀，那就不能掉以輕心。從腦血管中風、心肌梗塞，到肝臟疾病、藥物副作用，哈欠都可能是第一個悄悄出現的訊號。

退休警打完哈欠就猝死

一位年僅55歲退休警日前獨坐在超商前，他打完一個哈欠，就全身癱軟倒在騎樓下猝死。黃軒說，醫學界對哈欠的研究越來越多，發現它其實是一種腦部自動調節機制。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，當大腦需要降溫、氧氣交換失衡、或是神經傳導物質（多巴胺、血清素、乙醯膽鹼）異常時，哈欠就像是「重置鍵」，幫助腦部暫時恢復平衡。

黃軒說，打哈欠不只是「睏意的信號」，有時更像是身體偷偷給我們的健康警報燈。當腦子覺得「有點燒」或「需要重置」時，哈欠就會出現。但令人擔心是身體生病才會哈欠連連，以下是別忽略疾病，身體在敲警鐘：

●神經系統疾病

1.腦中風（特別是延腦、腦橋病變）：因為影響腦幹的自律神經中樞，會導致過度打哈欠。

2.多發性硬化症：患者常出現「連續哈欠」作為早期症狀之一。

3.癲癇、偏頭痛：有時在發作前，打哈欠就是一個「前兆信號」。

●心血管疾病

1.心肌梗塞、心絞痛：部分病人會「哈欠連連」，因為迷走神經被過度刺激。

2.主動脈剝離 也曾有案例報導病人以「異常頻繁哈欠」作為早期表現。

●肝臟與代謝疾病

1.肝炎、肝硬化患者常會過度疲倦，哈欠明顯增加。

2.糖尿病低血糖：腦部缺乏能量，也可能引起頻繁哈欠。

●藥物副作用、精神疾病

1.抗憂鬱藥（SSRIs）：如 fluoxetine、sertraline，可能讓患者「哈欠停不下來」。

2.焦慮症、憂鬱症：與血清素、多巴胺系統紊亂有關。

