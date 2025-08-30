自由電子報
健康 > 杏林動態

台中首座市立醫院 9月底試營運掛號費全免

2025/08/30 19:56

台中市首座市立醫院─「台中市老人復健綜合醫院」，將於9月底試營運。（中國附醫提供）

台中市首座市立醫院─「台中市老人復健綜合醫院」，將於9月底試營運。（中國附醫提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市首座市立醫院─「台中市老人復健綜合醫院」，由中國醫藥大學BOT興建，將於今年9月底試營運，內、外、婦、兒、急等專科醫療以及長照安養與失智診療均同步啟動，首週門急診掛號費全免，之後8折優惠，也將開出6+1條社區交通車路線服務病患，為中區醫療再添生力軍。

台中市老人復健綜合醫院強調為醫學中心等級，38個專科將陸續開設，院長張坤正強調，專任醫師120位，來自各大醫學中心，門診住院和急診專任護理師102位，另外還有專科護理師，麻醉護理師、手術室護理師等全部到位。

市立醫院展開試營運，院區分為北區綜合醫療園區及南區智慧復健與長照園區，涵蓋心臟、腦神經、癌症等高齡重大疾病診療領域，並建立「救腦、救心、救命、救急」等專責中心，北區急性床將開設50床，南區長照及復建床先開各20床服務。

「台中市老人復健綜合醫院」是由中國醫藥大學BOT興建。（中國附醫提供）

「台中市老人復健綜合醫院」是由中國醫藥大學BOT興建。（中國附醫提供）

市立醫院位於北屯廍子地區太原路上，為台中市人口最多區域。為服務病患，市立醫院也開出交通車接駁6+1路線，涵蓋豐原、潭子、和平、太平、大里、西南屯、太原火車站等區，及中國附醫總院對開等路線，車程約30分鐘內的地區，計畫今年12月正式營運。

張坤正表示，市府醫院服務範圍達百萬人，院區設有兩大園區，分別提供「急重症整合醫療」與「智慧復健長照」服務，北區綜合醫療園區配置急診、重症、心臟、神經、癌症等專責醫療中心，並設立婦幼中心，涵蓋孕產照護、兒童發展、青少年心理健康等關鍵服務，為市民的家庭健康需求提供完整支持。

南區智慧復健與長照園區，服務高齡與失能族群，結合復健醫學、長照服務與智慧科技，發展包括：失智症整合照護、AI陪伴機器人、穿戴式健康監測設備、遠距照護平台等創新服務，院內更設有日間照顧與住宿型長照機構，落實「醫養合一」，另外就醫也採「一支手機打通關」系統、無障礙空間設計與友善提示介面服務。

