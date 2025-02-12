不正常出血一年 50歲師確診子宮內膜癌

▲徐靖醫師提醒，子宮內膜癌危險因子主要是肥胖和西化的飲食習慣。 （恩主公醫院提供）

記者陳奕劭／新北報導

▲徐靖醫師提醒，子宮內膜癌的典型症狀為不正常陰道出血，特別是在更年期前後的女性出現。（恩主公醫院提供）

50歲的陳老師長達1年時間不正常出血、月經週期不規律，經子宮內膜切片檢查，確診子宮內膜癌，她聽從醫師建議，選擇達文西機器手臂手術，精準切除腫瘤，傷口較小且大幅減輕疼痛感，術後第2天順利出院，不用再接受化學治療。

停經前後女性是高危險族群

三峽恩主公醫院婦產科主治醫師徐靖指出，不正常陰道出血是子宮內膜癌的典型症狀，更年期前後的女性若停經後再出血、月經週期紊亂、月經週期縮短或過長、陰道持續出血超過3個月等症狀，應盡早就醫。

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根據衛生福利部國民健康署最新癌症登記報告，子宮體癌是女性癌症發生率第5名，發生年齡中位數是56歲。

徐靖表示，肥胖和西化的飲食習慣是子宮內膜癌主要危險因子，肥胖病患的體內脂肪細胞含量較高，會分泌類似雌激素的荷爾蒙刺激子宮內膜，增加罹癌風險，年齡也是危險因子之一，停經前後的女性是罹患子宮內膜癌的高危險族群；她引用美國癌症研究所研究說明，維持健康飲食與適當體重、規律運動，能有效降低罹患子宮內膜癌風險。

恩主公醫院補充說明，傳統癌症手術開刀的傷口面積大，術後須住院1週，達文西機器手臂可協助醫師精準切除腫瘤，且微創手術產生的傷口小，大幅減輕術後疼痛感，約2天康復出院，而婦科達文西手術去年起提供數萬元的健保補助，但民眾仍要自費數萬元至10萬元手術費用。

不過，並非所有癌症都適合微創手術，徐靖提醒，第3、4期的患者腫瘤已擴散至整個腹腔，微創手術可能導致腹腔內腫瘤擴散至其他部位，進而加速病情惡化，癌症患者應先經由專業醫師評估，再決定適合的治療或手術方式。

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