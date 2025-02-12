自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

不正常出血一年 50歲師確診子宮內膜癌

2025/02/12 05:30
不正常出血一年 50歲師確診子宮內膜癌

▲徐靖醫師提醒，子宮內膜癌危險因子主要是肥胖和西化的飲食習慣。 （恩主公醫院提供）

記者陳奕劭／新北報導

不正常出血一年 50歲師確診子宮內膜癌

▲徐靖醫師提醒，子宮內膜癌的典型症狀為不正常陰道出血，特別是在更年期前後的女性出現。（恩主公醫院提供）

50歲的陳老師長達1年時間不正常出血、月經週期不規律，經子宮內膜切片檢查，確診子宮內膜癌，她聽從醫師建議，選擇達文西機器手臂手術，精準切除腫瘤，傷口較小且大幅減輕疼痛感，術後第2天順利出院，不用再接受化學治療。

停經前後女性是高危險族群

三峽恩主公醫院婦產科主治醫師徐靖指出，不正常陰道出血是子宮內膜癌的典型症狀，更年期前後的女性若停經後再出血、月經週期紊亂、月經週期縮短或過長、陰道持續出血超過3個月等症狀，應盡早就醫。

根據衛生福利部國民健康署最新癌症登記報告，子宮體癌是女性癌症發生率第5名，發生年齡中位數是56歲。

徐靖表示，肥胖和西化的飲食習慣是子宮內膜癌主要危險因子，肥胖病患的體內脂肪細胞含量較高，會分泌類似雌激素的荷爾蒙刺激子宮內膜，增加罹癌風險，年齡也是危險因子之一，停經前後的女性是罹患子宮內膜癌的高危險族群；她引用美國癌症研究所研究說明，維持健康飲食與適當體重、規律運動，能有效降低罹患子宮內膜癌風險。

恩主公醫院補充說明，傳統癌症手術開刀的傷口面積大，術後須住院1週，達文西機器手臂可協助醫師精準切除腫瘤，且微創手術產生的傷口小，大幅減輕術後疼痛感，約2天康復出院，而婦科達文西手術去年起提供數萬元的健保補助，但民眾仍要自費數萬元至10萬元手術費用。

不過，並非所有癌症都適合微創手術，徐靖提醒，第3、4期的患者腫瘤已擴散至整個腹腔，微創手術可能導致腹腔內腫瘤擴散至其他部位，進而加速病情惡化，癌症患者應先經由專業醫師評估，再決定適合的治療或手術方式。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中