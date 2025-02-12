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補西牆不用挖東牆 異體韌帶助前十字韌帶重建

2025/02/12 05:30
補西牆不用挖東牆 異體韌帶助前十字韌帶重建

▲圖2：關節鏡顯示，異體前十字韌帶重建術後。（照片提供／邱致皓）

文／邱致皓

補西牆不用挖東牆 異體韌帶助前十字韌帶重建

▲圖4：MRI顯示，異體韌帶重建術後側面影像。 （照片提供／邱致皓）

三十而立的陳先生，雖然工作忙碌，仍然保持每週末和朋友打籃球的習慣。在一次快攻時，帶球上籃。沒想到被對手「蓋火鍋」倒地，膝蓋扭傷，被抬上擔架下場。2天後去骨科診所，抽出50c.c.的暗紅血水。醫師懷疑他的前十字韌帶斷裂，請他轉診到醫學中心，接受後續治療。

補西牆不用挖東牆 異體韌帶助前十字韌帶重建

▲圖1：關節鏡顯示，前十字韌帶斷裂。（照片提供／邱致皓）

前十字韌帶負責膝蓋的前後與旋轉穩定度，常在落地時扭傷。病患在激烈運動時聽到啪一聲，當下膝蓋腫脹，無法繼續比賽。這時就醫，會抽出許多血水。受傷3週消腫後，開始有膝蓋不穩定、將要飛出去，無法控制的感覺，此時前十字韌帶可能就受傷了（圖1）。若病患屬於年輕、粗重工作者，有中強度運動需求，或合併半月軟骨受傷，此時應該積極治療，以避免後續膝關節退化。

補西牆不用挖東牆 異體韌帶助前十字韌帶重建

▲圖3：MRI顯示，異體韌帶重建術後正面影像。（照片提供／邱致皓）

傷口相較自體小 也較少自體神經麻感

治療方式以「重建」為主，因為斷裂的前十字韌帶自行癒合機率較低。所謂「重建」手術，就是將身上其他部位的肌腱韌帶「轉植」，「取代」斷裂的前十字韌帶。目前使用自體後腿肌腱重建仍是主流，其強度與傷口美觀均佳，但固定韌帶方式與後腿肌肉強度恢復，與隱神經的麻感仍是值得討論的課題。

若不想挖取自己的韌帶，避免以上缺點，也可以使用異體韌帶（圖2、圖3、圖4），也就是別人捐贈的韌帶，在大部分國家都可以使用。

異體韌帶重建早期使用在前十字韌帶手術失敗後再次重建的患者，因為沒有多餘的肌腱韌帶可以再次犧牲，或是多條韌帶受傷、年紀較大的病患等身上。異體韌帶重建傷口相對於拿取自體韌帶較小，病患疼痛較少，也比較少隱神經的麻感，對於手術後大小腿肌肉力量的影響也較小。缺點則是價格較為昂貴，異體韌帶與骨頭癒合的時間較長，以及有些地區醫療制度並不允許使用。

目前常用的異體韌帶，以髕骨韌帶、阿基里斯、後腿、腓長、脛前肌腱等，分別有不同的價格與根據醫療制度的取得難易度。根據美國匹茲堡大學近20年累積的相關研究，使用異體韌帶在功能恢復、回場情況、感染比率等，都與使用自體韌帶的臨床結果相當。

（作者為林口長庚醫院骨科部運動醫學科主任）

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