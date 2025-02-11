甜餡湯圓含磷量高 腎友1天2顆為限

▲元宵節吃湯圓已成傳統習俗，但腎友需限量。（台北慈濟醫院提供）

記者陳奕劭／新北報導

吃湯圓是元宵節的傳統習俗，但不能無限制食用，尤其是慢性病患更要忌口，湯圓含有高糖、高油、高澱粉，其中包芝麻、花生、豆沙等甜餡湯圓有高含磷量，會增加腎臟病患的腎臟負擔。醫師建議，腎友應選擇無包餡的湯圓，如果食用含內餡湯圓，一天最多只能吃2顆。

台北慈濟醫院腎臟透析中心主任郭克林表示，以每顆約20克的湯圓為例，芝麻內餡每顆含磷量約30至40毫克，花生內餡每顆約25至35毫克，豆沙內餡每顆約15至25毫克，但日常飲食也有部分含磷食物，所以湯圓不能無限制食用。

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他指出，過多的磷會影響腎臟與內分泌系統，腎友過度攝取恐導致高磷血症，進一步引發血管鈣化與心血管疾病風險，磷還會抑制活化維生素D、降低鈣的吸收，增加骨質疏鬆和其他骨骼疾病的風險，腎臟病人攝取過多的磷，可能使鈣磷沉積於皮膚，引發急性劇烈搔癢症狀，長期則引發骨骼脆弱、血管鈣化等問題。

郭克林建議，腎臟病患應盡量選擇純糯米或米漿製成的無內餡湯圓，食用含內餡湯圓最多一天2顆，不得連續食用超過2天。此外，腎臟病人平時服用鈣片等磷結合劑，佳節期間應盡量補充鈣質，除日常3餐飲食外，點心也建議配合服用。

郭克林提醒，腎友要定時測量血壓與體重、觀察尿液顏色、按時服藥、規律作息，如有疑慮應向專業醫師或營養師諮詢，歡慶佳節同時兼顧身體健康。

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