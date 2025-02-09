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尿失禁術後房事不順 儘速就醫診治

2025/02/09 05:30
尿失禁術後房事不順 儘速就醫診治

▲治療尿失禁也需考量可能出現的併發症，以免術後困擾；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／謝卿宏

1名50歲女病患就醫時主訴，近幾個月在性行為時，先生的生殖器常會有異物的摩擦感而不舒服或疼痛，有時甚至生殖器受傷；同時，也有頻尿、尿量少、解尿困難，和陰道下墜的感覺。

原來病人在6個月前因尿失禁，醫師用陰道網膜為她做中段尿道懸吊術，但傷口癒合後卻持續有陰道出血與性行為困難。內診檢查發現距離尿道口2公分的陰道前壁有網膜外露，這是尿失禁手術後陰道傷口癒合不良造成的；此外，病人也有子宮脫垂、膀胱膨出和陰道變短。

用陰道網膜做中段尿道的尿失禁懸吊手術，常會有網膜外露、解尿困難、尿道或膀胱損傷、陰道出血、感染、骨盆腔疼痛和性行為困難或疼痛等併發症；因此，婦女尿失禁的治療，如果選擇陰道網膜做中段尿道懸吊術，就必須非常謹慎，醫師也應於術前告知可能的併發症。

臨床上，曾經使用過的尿失禁手術方法超過200種，但是成功率高、併發症少並經得起時間考驗的卻很少；目前較常使用的尿失禁手術有從陰道施行的中段尿道懸吊術（常選用網膜或吊帶）、或同時做陰道前壁修補術的恥骨尿道韌帶懸吊術（Kelly），與從腹部做的陰道膀胱頸懸吊術（Burch）。所以，手術前一定要慎選治療術式，且要明白各種方法的成功率與併發症發生時的對策；更要知道若合併骨盆腔鬆弛，要不要同時治療。

有的患者希望用新的尿失禁手術，而這些手術也強調傷口小、開刀時間短與住院天數少；然而，新手術卻不是好手術的保證，更不是成功的保證，術前患者一定要諮詢醫師選擇適合自己的術式，且若在術後2個月仍有不適時，就應儘速求醫診治。

這名患者有尿失禁與骨盆腔鬆弛，以前只做尿失禁手術，進一步的手術要從陰道移除暴露的網膜和做陰道前壁修補，再用腹腔鏡懸吊子宮，處理她的不適症狀。

（作者為台中茂盛醫院泌尿婦科醫師）

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