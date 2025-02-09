乾眼症年輕化 多護目少3C

▲乾眼症屬於慢性疾病，生活中的預防與保養多吃富含Omega-3的食物，如魚油或亞麻仁油。（照片提供／彰化基督教醫院）

文／邱欣玲

近日不少人因眼睛乾澀、紅眼、刺痛等問題就醫，其中大部分是乾眼症所致。根據統計，台灣65歲以上人口約3成罹患乾眼症，但隨著3C產品的廣泛使用，乾眼症有年輕化的趨勢。

乾眼症是因淚液無法正常滋潤眼睛所引起。淚液由防止蒸發的油脂層、水層及提供滋潤的黏液層構成，每層都扮演重要角色。當某一層功能不足，就會導致乾眼症。

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◎乾眼症可分為4大類

●缺水型乾眼：因老化、自體免疫疾病或某些藥物影響，導致淚水分泌減少。

●缺油型乾眼：因瞼板腺功能異常，如眼瞼炎，導致油脂分泌不足，淚水易蒸發。

●滋潤不足型乾眼：老化或發炎引發黏液層受損，水分無法滋潤角結膜。

●淚液動力學異常型乾眼：如長時間盯電腦或配戴隱形眼鏡，導致眨眼次數減少。

乾眼症常見的治療方式

●人工淚液：補充油脂、水分及黏液。根據病情選擇藥水、凝膠或藥膏，也有無防腐劑選擇。

●抗發炎治療：如局部類固醇、抗生素及眼用免疫抑制劑，減輕炎症。

●自體血清：用於治療角結膜病變，因血清含生長因子，有助修復。

●熱敷與瞼板腺治療：輕度患者可用熱敷促進油脂分泌，嚴重者則需瞼板腺擠壓、探針治療或脈衝光治療。

●其他方法：如使用淚管塞減少淚液排出、配戴治療性隱形眼鏡或羊膜敷料。

多吃富含Omega-3的食物

改善乾眼症狀的方法

●首先應減少長時間使用3C產品，並記得眨眼，以避免眼睛乾澀。

●使用空調時，可放置水生植物或加濕器，維持室內濕度。

●應避免處於煙霧環境。

●可以配戴護目眼鏡，降低淚液蒸發，可以熱敷放鬆眼部，並促進油脂分泌。

●可多攝取富含Omega-3的食物，如魚油或亞麻仁油。

●戴口罩時，確保服貼鼻樑，減少熱氣上升。

（作者為彰化基督教醫院眼科醫師）

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