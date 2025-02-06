中醫調理異位性皮膚炎 助改善睡眠、健康

▲藥膏成分。（照片提供／楊欣翔、姜智釗）

文／楊欣翔、姜智釗

▲濕敷方組成。（照片提供／楊欣翔、姜智釗）

13歲的李同學，從小就有異位性皮膚炎，最近他的皮膚因為冬季的乾冷空氣變得乾燥，還因搔癢而抓出傷口，讓他睡得不好，連身高增長也不盡理想。

異位性皮膚炎是慢性且容易反覆發作的皮膚疾病，肇因於遺傳基因和環境刺激而致的過敏性發炎。根據研究，異位性皮膚炎盛行率逐年上升，約有10%台灣兒童因異位性皮膚炎所苦，這些孩子的皮膚非常乾燥，伴隨難忍的癢感，加上搔抓出現的傷口，影響了他們的睡眠品質、學業表現，以及同儕相處。

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中醫古籍中有關「四彎風」或「血風瘡」的描述，和現今異位性皮膚炎的表現相當吻合。根據四診合參，李同學的體質偏燥，因為考試壓力和乾冷空氣而讓皮膚狀況惡化，因此，我們中醫以疏肝清熱和祛風潤燥為治則，開立加味逍遙散、溫清飲和消風散為主的加減中藥，用來改善睡眠品質，緩解皮膚乾癢。

異位性皮膚炎的皮膚照護，保濕是最重要的課題，我們建議李同學增加乳液的塗抹次數，另外，他還適度使用含有苦參和桃仁的中醫藥膏，加上濕敷含有綿茵陳、黃芩、連翹、和木通的中藥水劑，不但加強皮膚保濕效果，還能舒緩發炎情形。

沐浴水溫不宜過高 適當控制泡澡時間

同時也提醒李同學，雖然天氣寒冷，但沐浴用水溫度不宜過高，泡澡時間需適當控制，並盡量選擇成分單純且不會過度清潔的洗浴用品，以保護皮膚屏障功能，還要定期修剪指甲，減少抓癢的皮膚傷害，特別是睡覺常出現不自覺搔抓。

補充水分、多吃天然蔬果 有助皮膚修復

李同學認真補充水分，維持營養均衡，多吃天然蔬果，有助皮膚修復，更減少加工食品和高糖零食，避免發炎加劇。

中醫的內服和外用，加上飲食與作息調整，李同學的皮膚逐漸穩定，讓他晚上安心熟睡，繼續成長茁壯！

（作者皆為桃園市龜山文學風澤中醫診所醫師）

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