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攀嘉明湖身體不適 醫揪心房中膈缺損

2025/02/05 05:30
攀嘉明湖身體不適 醫揪心房中膈缺損

▲鄭伯智醫師筆指處即為心房中膈缺損位置。（記者張軒哲攝）

記者張軒哲／台中報導

41歲黃姓男子因攀登海拔3000公尺嘉明湖，途中發生高山症、低血氧症候群，引發呼吸急促、呼吸困難，只能中途折返。下山後到醫院看診，才發現是先天性心房中膈缺損造成，醫師建議接受開心手術，否則無法再從事爬山運動。黃男至童綜合醫院接受達文西機械手臂心臟手術，術後恢復良好，正在準備玉山攀登計劃。

達文西機械手臂修補 恢復良好

童綜合心臟外科醫師鄭伯智強調，2024年11月起，國內健保局已核准機械手臂手術能用於心房中膈的修補手術，相比過去自費額可省下10多萬元。

黃男熱愛運動和朋友相邀攀爬嘉明湖身體不適折返，下山後前往醫院急診，經由心臟超音波、心導管和電腦斷層檢查，發現是先天性心房中膈缺損，而且缺損直徑已達4公分，還合併右心室擴大及三尖瓣閉鎖不全，醫師建議施行傳統開胸心臟手術。

鄭伯智指出，嚴重的先天性心臟病經常在嬰兒期就需手術矯正，但有一部分心房或心室結構缺損的心臟病，在後來的觀察期會自動癒合而不需手術矯正。但也有一部分如同黃先生的病況，心房中膈缺損會隨著年齡而擴張，伴隨的心房內血液分流而導致心臟擴大，如果不接受治療，未來將導致肺動脈壓力上升，甚至引發心臟與肺臟衰竭。

現今醫療技術已非常進步，較小的第二型心房中膈缺損，可以用心導管植入封堵器治療；大型心房中膈缺損如缺損直徑超過3公分，或無心房中膈的邊緣，就需傳統開胸或達文西機械手臂修補心房中膈缺損，其他如第一型或靜脈竇型心房中膈缺損，也可以使用達文西機械手臂修補完成。在接受治療前，一定要詳細詢問醫師，哪一種治療比較適合。

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