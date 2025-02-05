自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

新生兒肺腫瘤占右肺7成 手術搶救 肺葉擴張良好

2025/02/05 05:30
新生兒肺腫瘤占右肺7成 手術搶救 肺葉擴張良好

▲黃小寶的父母感謝醫療團隊協助，讓孩子順利長大。（北榮提供）

記者林惠琴／台北報導

新生兒肺腫瘤占右肺7成 手術搶救 肺葉擴張良好

▲黃小寶一家人與醫療團隊合影。（北榮提供）

男嬰黃小寶（化名）在母親腹中時，被發現右側有肺部腫瘤，經診斷為先天性肺部呼吸道畸形（CPAM），在孕程後期，腫瘤已占據寶寶右肺約70%的體積，並持續壓迫心肺，所幸在出生後，經手術切除，剩餘正常肺葉擴張良好已出院，目前呼吸狀況穩定，與一般同齡新生兒無明顯差異。

新生兒肺腫瘤占右肺7成 手術搶救 肺葉擴張良好

▲妊娠22週時，黃小寶肺部腫瘤壓迫心（紅心）肺（藍圈）的情形（左圖）；正常胎兒心臟（紅心）與肺臟（藍圈）（右圖）。 （北榮提供）

呼吸穩定 與同齡嬰無差異

黃小寶的母親黃女士在懷孕22週時，因為產檢超音波發現胎兒右肺腫瘤，是最常見的胎兒肺部腫瘤，由宜蘭轉診至台北榮總。經高層次超音波檢查確認胎兒右肺有3.8x2.7x2.6公分CPAM，並將心臟與縱膈腔推向側邊。

台北榮總婦女醫學部高危險妊娠暨產科主任葉長青表示，在會診兒童外科說明出生後治療計畫及預後，黃女士決定繼續懷孕，但隨著週數增加，CPAM也跟著變大，因為壓迫造成胎兒水腫與腹水及羊水過多，導致子宮收縮與早產現象，在配合住院安胎、胎兒治療後，病況改善，只是進入孕程後期，CPAM仍占據肺部體積超過70%，心肺遭到壓迫。

葉長青指出，寶寶足月時剖腹產出生，第一時間放置氣管內管進行呼吸支持，穩定後透過手術將CPAM切除，術後剩餘正常肺葉擴張良好，移除引流管後已出院；目前呼吸狀況穩定，不需要使用呼吸器，進食和發展與一般同齡新生兒無明顯差異。

葉長青表示，CPAM是胎兒的肺葉被沒有功能的囊腫組織取代，發生率約1/4500至1/11000，是最常見的胎兒肺部腫瘤，確切致病機轉不明，屬於偶發、非遺傳性的疾病。

葉長青指出，過去罹病新生兒出生時多無明顯症狀，常在合併感染時才被意外發現，但隨著產前超音波與影像醫學進步，產檢時被發現比例上升。若病灶不大，隨著孕程進行，約50%可能自發性縮小，出生後無症狀追蹤即可，嚴重者則恐造成胎兒水腫，一出生就必須手術，感謝黃小寶及其家人不畏往返宜蘭與台北的路途，接受治療而獲得幸福果實。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中