高中生多次氣胸 發現異常肺泡

▲胸部X光可見坍陷的肺和被空氣充滿的肋膜空間（左圖）；高解析度電腦斷層可以發現有異常肺泡（右圖紫色圈圈）。（照片提供／蕭相如）

文／蕭相如

16歲的阿凱（化名）外表高瘦，去年曾因右胸痛就醫，之後診斷出氣胸，放置肋膜腔引流管之後，症狀就改善了，因此持續在門診追蹤。就醫前幾天，打完籃球後，開始有左肩疼痛的症狀。經過適當的休息，仍然隱隱作痛，因此至骨科診所就醫，胸部X光檢發現有左側氣胸，因而轉診至本院。

在急診，放置肋膜腔引流管之後，症狀就逐漸改善了。可是3天後，他的右胸又開始痛起來，胸部X光檢發現右側有氣胸（左圖），因此右側也放置肋膜腔引流管。由於短期間內多次氣胸，因此安排高解析度電腦斷層，發現他有異常肺泡（右圖）。因為有異常肺泡加上反覆氣胸，因此會診小兒外科醫師。

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胸腔鏡切除 加上肋膜沾黏術治癒

小兒外科醫師使用胸腔鏡幫他切除異常肺泡，之後再進行肋膜沾黏術，術後3天就順利出院了。

造成氣胸的原因有很多。就阿凱這個病例而言，異常肺泡好發於高瘦的年輕男性。異常肺泡相對正常肺泡比較大且容易破裂。當破裂時，空氣會跑到肋膜腔，進而壓縮正常的肺（左圖）。症狀會跟跑到肋膜腔空氣的量有關，從輕微的胸痛到可能致命的張力性氣胸都有可能。

胸痛在青少年是個常見的問題，經過適當的休息後，如果有呼吸不順、劇烈疼痛，或是爬一層樓梯就像爬山一樣喘，需要就醫治療。

（作者為基隆長庚醫院及林口長庚醫院兒童急症暨加護醫學中心主治醫師）

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