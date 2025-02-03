避免牙周危機 阻生智齒趁早拔

▲圖1：病人阻生智齒未拔除，造成牙周膿腫發炎（箭頭處）。（照片提供／盧冠瑋）

文／盧冠瑋

▲圖2：病人拔除阻生智齒半年後，仍有齒槽骨缺損狀況（箭頭處）。（照片提供／盧冠瑋）

牙齒沒有正常萌發生長稱為阻生齒。1名55歲女病患的右下顎1顆阻生智齒，年輕時沒有拔除，出現橫向阻生齒發炎、牙周膿腫症狀，經治療並拔除阻生齒半年後，相鄰的右下第2大臼齒仍有殘餘囊袋和齒槽骨缺損狀況，經進行牙周再生術後，才恢復健康。

▲圖3：經牙周再生手術治療，病人齒槽骨重新生長、牙周恢復健康（箭頭處）。（照片提供／盧冠瑋）

智齒是第3大臼齒的別稱，當它長歪了、長倒了，成為阻生齒，常因清潔不易引起蛀牙、反覆發炎導致牙周病，或是因咬合問題持續疼痛，而必須評估拔除。尤其現代人由於精緻飲食，牙弓較為狹小，導致最後長出的智齒缺乏足夠的生長空間，因此很容易出現歪斜的情況。

請繼續往下閱讀...

當智齒橫向發展就會形成水平阻生齒，會引起牙齦的發炎和疼痛，影響牙齒健康，須儘早拔除。

智齒大約在20歲前後萌發，因此，一般認為，20歲左右是評估拔除智齒是最佳時機，這時智齒剛開始萌出，還未出現病變，並且齒槽骨較軟，拔除時相對容易。

這名女病患治療過程就不若年輕人及早處理時單純。她經過診斷為全口牙周病，伴隨右下顎橫向阻生齒（圖1）發炎，造成右下後牙區第2大臼齒動搖合併牙周膿腫；病人接受全口牙周非手術性治療後，再進行右下阻生齒拔除，並置入膠原蛋白，以促進傷口癒合。

經過半年觀察其復原情況，在右下第2大臼齒遠心端（後方），仍然有齒槽骨缺損（圖2）致牙齒動搖，伴隨牙肉探測性出血的情況，必須再針對其「牙齒地基」不穩及牙周發炎症狀進行治療。

病人後續接受右下第2大臼齒牙周再生手術，切開翻瓣後進行肉芽組織清創和牙結石清除；清創完成後，放置骨粉材料填補齒槽骨缺損區域，再蓋上一層再生膜材料防止上皮細胞長入，手術縫合完成後進行鐵線固定讓牙齒沒有動搖度促進齒槽骨生長和牙周再生。追蹤結果，病人齒槽骨重新生長情況良好（圖3），不但「地基」恢復穩固，牙周也恢復健康。

根據文獻，智齒拔除後的齒槽骨癒合與患者年齡之間存在顯著相關性，在25歲以下就拔除智齒的個體中，比較不會有第2大臼齒遠心齒槽骨缺損和殘餘牙周囊袋的情況。

25歲以下拔除最佳

建議民眾趁年輕時及早進行醫療評估，阻生智齒早期拔除有助於第2大臼齒遠心的牙周健康；避免年紀愈長，必須治療處理時，往往是個「大工程」，治療期間和花費都會相對增加。

（作者為鹿港基督教醫院牙周病科主治醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法