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隱形眼鏡族出遊 7原則保護視力

2025/01/26 05:30
隱形眼鏡族出遊 7原則保護視力

▲無論是化妝或卸妝，就是「隱」先「妝」後，也就是戴或拆卸隱形眼鏡優先；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／許紋銘

旅遊拍美照，儼然已成為全民運動！不過，為了拍攝美麗及帥氣照片，許多人會配戴隱形眼鏡、畫上精緻妝容，以便在鏡頭前呈現最好的一面。不過，不少人沒注意隱形眼鏡的摘取與化妝清潔的順序，以致眼睛出問題。此外，長時間在外旅遊，隱形眼鏡常常一戴就是一整天，如何保護靈魂之窗的健康，只要掌握這7個原則，外出旅遊時您才能享受既安全又有清晰明亮的好眼力。

◎「隱眼族」必知7原則

●正確配戴

配戴隱形眼鏡前，最重要的是清潔雙手，以免病菌經手入眼，敵軍長驅直入、傷害眼睛。

●隨時保濕

長程旅遊因機艙中的空氣較乾燥，軟式隱形眼鏡的含水量不足，可能會導致眼睛乾裂，建議搭機最好不要戴隱形眼鏡。如果不得已得戴隱形眼鏡時，建議每隔2小時可用「無防腐劑的人工淚液」，保持眼睛濕潤，尤其在寒冷地區旅遊，也可以採取這種方法。

●戴不超時

隱形眼鏡的配戴時間不可過長，最好採「循序漸進」原則，如果太久沒戴，先戴2小時，確認沒有不舒服，再逐漸增加配戴隱形眼鏡時間。旅途中，特別注意每天戴用隱形眼鏡的時間不可超時，最好比平常時戴用的時間短1-2小時。

●每日摘取

平時一定要養成每天清洗摘除隱形眼鏡習慣，尤其出外旅遊，切記「每日清洗隱形眼鏡」或改用「日拋式隱形眼鏡」，千萬不要因為旅遊太疲倦睡著了，而忘記將隱形眼鏡拿下來。

●徹底清潔

隱形眼鏡如果沒有清潔乾淨，很容易成為滋生細菌的溫床，尤其部分民眾為了省錢，隱形眼鏡摘下來後，直接浸泡生理食鹽水，沒有使用專用的清潔液，或是把日拋式隱形眼鏡戴成週拋或雙週拋、月拋式使用，這樣很容易造成眼睛傷害。

●「隱」先「妝」後

無論是化妝或卸妝，就是隱形眼鏡優先，這樣就不容易忘記。也就是說，化妝前，必須先戴好隱形眼鏡，之後才能塗眼影或描眼線；卸妝時，也是先摘下隱形眼鏡，之後再卸妝。

一旦感覺眼睛有異狀時，一定要先摘下隱形眼鏡，切勿勉強再戴。尤其隱形眼鏡洗淨，放在保存液中，接下來的行程就不要再戴隱形眼鏡，並且隨身準備消炎眼藥水，以備不時之需。

●有框雙鏡

隱形眼鏡固然方便，但外出旅遊或搭乘長程飛機，記得身上隨時準備2副有框眼鏡，1副是「有度數的鏡架眼鏡」｣，另一副是「太陽眼鏡」。

戴太陽眼鏡擋風砂防紫外線

一方面可防備萬一隱形眼鏡在旅途中損傷或不慎遺失時，即可立刻替代有框眼鏡；另一方面如果需要將隱形眼鏡摘下時，就能在飛機上戴用有框眼鏡。

至於太陽眼鏡可預防紫外線傷害，尤其是冬季賞雪或豔陽高照的大熱天，單靠隱形眼鏡是無法抵擋紫外線，戴太陽眼鏡不只能防止紫外線傷害，還能擋風砂，預防外來異物傷害眼角膜或結膜。

（作者為好心肝門診中心特聘主治醫師、眼科教授）

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