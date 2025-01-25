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打牌手氣旺強憋尿 63歲婦憋出急性膀胱炎

2025/01/25 05:30
打牌手氣旺強憋尿 63歲婦憋出急性膀胱炎

▲憋尿憋太久恐會引起急性膀胱炎；示意圖。 （照片來源：shutterstock）

記者許麗娟／高雄報導

過年和親友相聚打牌，小心別為了怕轉運憋尿，反而傷身。1名63歲趙姓女子打麻將時，手氣太旺，擔心中途上廁所會轉運，壞了手氣，強憋尿意數小時直到散場。隔日卻出現頻尿、小便疼痛、下腹脹痛等不適症狀，就醫才知竟憋出急性膀胱炎。

阮綜合醫院泌尿科醫師李宗熹指出，趙女就醫時告知一直覺得尿急跑廁所，但很用力才解出一點點，還伴隨灼熱和疼痛感，經尿液檢查發現趙女的尿液顏色深、味道重，並出現血尿，證實是急性膀胱炎作崇。

多喝水 勿久坐適度起身活動

李宗熹進一步說明，急性膀胱發炎發生原因除了喝水量不足、憋尿，婦女也是高危險群，主因是女性的尿道比男生短，尿道口離陰道口及肛門口很近，容易因性行為或衛生習慣不佳、清潔不當，導致細菌經由尿道口進入而感染，尤其婦女停經前後免疫力較差，荷爾蒙分泌下降，導致尿道和陰道萎縮，也增加膀胱炎的機會。

膀胱炎的治療以抗生素為主，至於如何避免患膀胱炎？李宗熹表示，不要憋尿、多喝水，可降低尿路感染的風險。此外，女性如廁後應由前往後擦拭，避免肛門、陰道細菌進入尿道；洗澡盡量淋浴，外殖器官使用清水洗淨即可，清潔用品或婦潔液用多了可能改變陰道正常酸鹼值，反而容易滋生細菌；服用蔓越莓、甘露醣、益生菌等，對預防復發有幫助，也可多吃高纖維食物，改善便秘問題，並避免穿著過緊衣褲，排除因悶熱、增加細菌繁殖的機會。

李宗熹呼籲，久坐不動尤其對身心傷害大，除了玩麻將、打牌，像是長途旅遊者、上網打game、追劇等，最好每隔固定時間就起身活動，上廁所、喝水，彎彎腰、拉拉筋都有助健康。

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