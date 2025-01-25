口臭好發4體質 中醫對症治療

▲穴位按摩也能幫助減緩口臭情形。（照片提供／黃文英）

文／黃文英

▲黃文英醫師為民眾把脈說明口臭的成因；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／黃文英）

1名男性長期受口臭困擾，嘗試多種方法仍反覆發作，最終透過中醫調理取得改善。中醫認為，口臭主要涉及胃、脾、肝、肺等臟腑功能失調。治療方法包括藥物、食療、針灸等。該患者在改變飲食習慣並配合湯藥與針灸治療後，口臭顯著減輕。

湯藥針灸按穴 清熱降胃火

◎口臭常見病因：

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●胃火上炎：

食物積滯於胃中發酵，產生異味。患者常伴有口乾舌燥、口苦喜冷飲、便秘等症狀，男子因為有吃消夜習慣就比較類似此種情形。

治法：清胃瀉火，和胃降逆。

常用方劑：清胃散（黃連、升麻、生地黃、丹皮），可配合石膏、黃芩、麥冬等清熱養陰的藥材。

●脾胃濕熱

飲食過於油膩、甜膩或嗜酒，容易損傷脾胃，導致濕熱內生。患者舌苔多厚膩，常伴有食慾不佳、腹脹等症狀。

治法：健脾化濕，清熱解毒。

常用方劑：藿香正氣散加減，或選用白朮、茯苓、薏苡仁等健脾化濕的藥材。

●肝鬱化火

情志不暢、長期壓力過大可能引起肝氣鬱結，進一步化火上擾。患者情緒易怒，睡眠差常感到胸脅脹痛、口氣熏人。

治法：疏肝理氣，清肝瀉火。

常用方劑：丹梔逍遙散（柴胡、白芍、茯苓、丹皮），可加枳殼、郁金等疏肝解鬱之品。

●肺腑積熱

長期咳嗽、肺熱導致氣道內有濁氣上升，從而引發口臭。

治法：清肺潤燥，止咳化痰。

常用方劑：清燥救肺湯加減。

◎減輕口臭食法

可以結合食療、芳香食材或茶飲有助於減輕口臭症狀：

●菊花薄荷茶：菊花清肝明目，薄荷疏風清熱，可改善口氣熏人現象。

●白蘿蔔湯：白蘿蔔有清熱化痰的作用，特別適合濕熱型口臭患者。

◎穴位按摩減緩口臭

●合谷穴：具有清熱解毒、調理口氣的作用。

●內關穴：可調理脾胃功能，幫助改善口氣。

●足三里：能健脾養胃，增強消化功能。

◎中醫外治法

●艾灸：針對中脘、足三里等穴位進行艾灸，可調理脾胃功能，緩解胃火和濕熱引起的口臭。

●中藥漱口：可用金銀花、菊花、薄荷煮水，作為漱口液使用，具有清熱解毒功效。

有口臭的人，平時就要養成最好的習慣，避免辛辣、油膩、高糖食物，減少對脾胃的負擔，多吃新鮮蔬菜和水果，尤其是氣味芳香富含纖維和維生素C的食物，如橙子、奇異果；保持口腔衛生，定期刷牙、清理舌苔，並使用含中草藥成分的漱口水進行清潔；充足睡眠，有助於臟腑功能的正常運作，減少胃火和濕熱的發生。

（作者為台東雲品中醫診所醫師）

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