自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

口臭好發4體質 中醫對症治療

2025/01/25 05:30
口臭好發4體質 中醫對症治療

▲穴位按摩也能幫助減緩口臭情形。（照片提供／黃文英）

文／黃文英

口臭好發4體質 中醫對症治療

▲黃文英醫師為民眾把脈說明口臭的成因；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／黃文英）

1名男性長期受口臭困擾，嘗試多種方法仍反覆發作，最終透過中醫調理取得改善。中醫認為，口臭主要涉及胃、脾、肝、肺等臟腑功能失調。治療方法包括藥物、食療、針灸等。該患者在改變飲食習慣並配合湯藥與針灸治療後，口臭顯著減輕。

湯藥針灸按穴 清熱降胃火

◎口臭常見病因：

●胃火上炎：

食物積滯於胃中發酵，產生異味。患者常伴有口乾舌燥、口苦喜冷飲、便秘等症狀，男子因為有吃消夜習慣就比較類似此種情形。

治法：清胃瀉火，和胃降逆。

常用方劑：清胃散（黃連、升麻、生地黃、丹皮），可配合石膏、黃芩、麥冬等清熱養陰的藥材。

●脾胃濕熱

飲食過於油膩、甜膩或嗜酒，容易損傷脾胃，導致濕熱內生。患者舌苔多厚膩，常伴有食慾不佳、腹脹等症狀。

治法：健脾化濕，清熱解毒。

常用方劑：藿香正氣散加減，或選用白朮、茯苓、薏苡仁等健脾化濕的藥材。

●肝鬱化火

情志不暢、長期壓力過大可能引起肝氣鬱結，進一步化火上擾。患者情緒易怒，睡眠差常感到胸脅脹痛、口氣熏人。

治法：疏肝理氣，清肝瀉火。

常用方劑：丹梔逍遙散（柴胡、白芍、茯苓、丹皮），可加枳殼、郁金等疏肝解鬱之品。

●肺腑積熱

長期咳嗽、肺熱導致氣道內有濁氣上升，從而引發口臭。

治法：清肺潤燥，止咳化痰。

常用方劑：清燥救肺湯加減。

◎減輕口臭食法

可以結合食療、芳香食材或茶飲有助於減輕口臭症狀：

●菊花薄荷茶：菊花清肝明目，薄荷疏風清熱，可改善口氣熏人現象。

●白蘿蔔湯：白蘿蔔有清熱化痰的作用，特別適合濕熱型口臭患者。

◎穴位按摩減緩口臭

●合谷穴：具有清熱解毒、調理口氣的作用。

●內關穴：可調理脾胃功能，幫助改善口氣。

●足三里：能健脾養胃，增強消化功能。

◎中醫外治法

●艾灸：針對中脘、足三里等穴位進行艾灸，可調理脾胃功能，緩解胃火和濕熱引起的口臭。

●中藥漱口：可用金銀花、菊花、薄荷煮水，作為漱口液使用，具有清熱解毒功效。

有口臭的人，平時就要養成最好的習慣，避免辛辣、油膩、高糖食物，減少對脾胃的負擔，多吃新鮮蔬菜和水果，尤其是氣味芳香富含纖維和維生素C的食物，如橙子、奇異果；保持口腔衛生，定期刷牙、清理舌苔，並使用含中草藥成分的漱口水進行清潔；充足睡眠，有助於臟腑功能的正常運作，減少胃火和濕熱的發生。

（作者為台東雲品中醫診所醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中