學生情緒障礙 最需及時關懷

▲學生出現情緒障礙，需及時關懷，同理與支持很重要；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

文／黃淑娟、林進嘉

日前15歲吳小妹（化名）被母親和老師帶來急診，左手臂滿是美工刀的新舊割痕，這次則是因為在學校有強烈的輕生念頭。

原來吳小妹的父親長期有酒後家暴行為，她從小就目睹母親被家暴。母親因此在她8歲時離婚而離家，吳小妹自覺被拋棄，且之後父親家暴對象變成她。10歲時，母親雖然為了她取回扶養權，但她對母親當年的拋棄感到憤怒，與母親常衝突，遇不如意時即用自傷行為發洩情緒，母親無法管教，便以責罵對待，關係更惡化。學校的老師雖盡力關懷與諮商輔導，但對其自傷行為也很困擾。

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類似吳小妹這樣有憂鬱情緒與自傷行為問題的學生，在校園中其實並不少見。有些精神病理較輕，只是面對壓力（家人衝突、同儕霸凌、感情不順）下短暫的情緒行為，通常家人、老師、朋友關心，即可過關。但像吳小妹原生家庭功能不良者，加上家屬本身也有身心狀況（父親酒癮、衝動控制不佳，常有家暴，其可能有情緒障礙；母親是家暴受害者，有憂鬱焦慮的機會也很高），根本無法面對情緒困擾的女兒。即使學校諮商輔導老師，面對有輕生意念與企圖的同學，也常倍感壓力。

同理與支持 治療重要關鍵

在精神醫療中，人格情緒行為出現障礙者，通常最困難治療。因為這類個案，要處理的常還包括家庭功能、人際關係不良，人格特質與壓力因應的問題。如未及時協助，最後造成個案人際關係與支持系統的崩解，將產生惡性循環。

吳小妹後來在說服下住院，因其當下自殺風險高、且衝動控制力差。住院後，精神科團隊進行危機處理。

◎相關處理：

●診斷評估是否有相關的精神疾病。

●評估其人格特質、家庭社會學校支持系統。

●啟動環境治療、個別心理治療，並整合其支持系統。

●必要時，給予適當的藥物。

●透過同理與支持，建立治療關係。這個治療關係，是要培養其對治療者的信任，讓個案知道，世上有一群人很樂意幫助她，讓她去除過去跟人不好的互動經驗，以便之後能進入心理諮商精神醫療系統。

（作者分別為奇美醫院精神科專科護理師、精神科主治醫師）

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