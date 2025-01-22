春節「少油、少鹽、少糖、高纖」 吃美食又保健

▲營養師吳婉瑜說，少油、少鹽、少糖、高纖且多吃原型食物，一樣可以打造讓人食指大動的年菜。（記者黃美珠攝）

記者黃美珠／新竹報導

今年春節長達9天，天天大魚大肉、跟各式點心和糕點相伴，中國醫藥大學新竹附設醫院營養師吳婉瑜提醒民眾用4個技巧「慎吃」，別開心過完了年，卻讓身體健康「吃不消」。

吳婉瑜說，少油、少鹽、少糖、高纖這4個慎吃的技巧絕對是保健、不給身體添負擔的飲食葵花寶典，年菜要「少油」，食材上可以優先選擇脂肪含量較低的海鮮、雞肉、魚肉，取代高脂肪的蹄膀或東坡肉；而一般電鍋就能搞定的「紹興醉雞」是最好的替代菜色。

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針對「少鹽」，她建議用「鮮蝦豆腐煲」取代過年必吃的獅子頭、香腸、臘肉。

至於年節上常吃的果乾、蜜餞、零食以及糖果等，盡量改用當季新鮮水果取代，就可以滿足飲食「少糖」的準則，水果以每餐約1拳頭大的份量為宜。

年糕類的米糕、八寶芋泥等因常添加大量油脂跟糖，可選用原型的全榖雜糧類，例如糙米、芋頭、南瓜、山藥以及紅豆等取代；能多喝水就多喝水，畢竟水才是最好的，可以幫助代謝，也能避免攝取過多的精緻糖。

而年節飲食葵花寶典最後就是要注意「高纖」，建議吃飯前先吃蔬菜。其中菇類是高纖維的食材，不僅可增加膳食纖維的攝取，還可以提高飽足感。

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