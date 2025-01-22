天氣寒冷防「氣喘」發作 日常4招保護呼吸道

▲尺澤穴是治療感冒咳嗽、氣喘的常用穴道。（照片提供／黃婷伶）

文／黃婷伶

▲天冷氣喘就發作，身體不舒服；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／黃婷伶）

天氣寒冷，門診有不少氣喘發作的病人。面對令人困擾的氣喘，病人除了就醫治療外，日常保養的實用小撇步學起來，也可以保健自己的氣管喔！

▲按摩列缺穴有助維持氣道健康、減少咳嗽。（照片提供／黃婷伶）

◎冬天氣喘易發作的原因

●氣候寒冷乾燥，氣管更容易受到刺激：冷空氣容易刺激呼吸道黏膜與支氣管，讓呼吸道的防禦能力下降以及支氣管收縮，進而增加發炎機會，氣喘患者更容易感到不適。

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●感染風險增加：冬天也是感冒和流感病毒活躍的季節，病毒感染後若引起咳嗽、支氣管發炎等後續症狀，就有可能加重原本氣喘的情形，甚至誘發更嚴重的急性發作。

●容易接觸室內過敏原：冬季人們更多時間待在室內，容易接觸到塵蟎、黴菌、寵物毛髮等過敏原，這些也是引發氣喘的主要原因之一。

●室內外溫差大，呼吸道難以適應：冬季室內外溫差大，頻繁的溫差變化會讓呼吸道難以適應，導致氣喘患者更容易出現不適或發作。

◎呼吸道保健有4招

●第1招：配戴口罩，注意保暖

對氣喘患者來說，小心避免直接接觸冷空氣，如出門時穿着領巾和口罩，都是對氣管保護很重要的保暖小撇步。

●第2招：避免接觸刺激物

氣喘容易透過接觸過敏原而誘發，因此在家時，除了適時使用空氣濾淨器過濾空氣，如果對寵物毛髮會過敏的人，也要盡量減少接觸。

●第3招：充足睡眠，適量運動

依中醫的規律，冬天最適宜的作息就是「早睡晚起」，睡眠充足，精神好。此外，每天適量運動增強身體的免疫力，呼吸肌肉更強壯。

●第4招：中醫穴道保健

1.列缺穴：位在大魚際上方、距離腕橫紋1.5寸的地方，此穴除了治療感冒咳嗽、氣喘、痰多以外，頭痛怕風、脖子緊繃也都適用。

每天按壓揉捏30下，就有助維持氣道健康、減少咳嗽。

2.尺澤穴：位於手肘橫紋上、肱二頭肌腱橈側凹陷處，有「宣肺降火」的功效，也是治療感冒咳嗽、氣喘的常用穴道。每天按壓揉捏30下，就有助於緩解呼吸道因緊張引起的咳嗽。

民眾若出現氣喘急性發作、咳嗽嚴重、呼吸困難等危險症候，還是建議到醫療院所尋求專業的判斷與治療。

（作者為彰化秀傳紀念醫院中醫部醫師）

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