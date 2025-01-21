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兒科醫師傳授5招 讓小小孩健康過年

2025/01/21 05:30
兒科醫師傳授5招 讓小小孩健康過年

▲陳慧文醫師提醒，年紀越小就要越謹慎，家長可以事先準備孩子的常備藥品，若在年前已有不適症狀可先就醫，以免影響過節心情。（台北慈濟醫院提供）

記者陳奕劭／新北報導

兒科醫師傳授5招 讓小小孩健康過年

▲小孩若為了玩耍不睡覺而打亂作息，將會影響情緒和飲食。（台北慈濟醫院提供）

農曆春節即將來臨，大人們習以為常的熬夜守歲，卻可能導致家中嬰幼兒或國小學童作息大亂，影響生理和心理，台北慈濟醫院兒科部醫師陳慧文傳授過年5大建議，讓有小孩的家庭也能健康過年。

陳慧文表示，孩子晚上10點到半夜2點進入深層睡眠，這段期間是生長荷爾蒙的分泌高峰，一到過年可能大亂，常見情況是大人守歲時，小朋友也不睡覺，造成作息調不回來；若1到3歲的幼兒作息被打亂，會有起床氣、易哭鬧、胃口差等症狀，1歲以內的嬰幼兒作息被打亂，可能因腸絞痛或白天興奮做惡夢，換環境不易入睡。

她指出，年菜多半是大魚大肉，放假外食容易引起腸胃炎、拉肚子，攝取纖維質和水分不足也會便秘；長途旅行可能因憋尿、沒時間換尿布而發生尿道感染、膀胱炎或尿布疹。

維持規律作息 營養均衡

◎醫師建議家有孩童者過年期間5注意：

●維持規律作息：幼兒晚上9點到10點上床培養睡意，發育期間的中小學生最慢應該在12點前上床睡覺。

●避免過度聲光刺激：3C手遊、電視、電腦會刺激幼童腦部，家長要控制使用時間，以免影響睡眠。

●營養均衡攝取：攝取足夠的青菜、蔬果等富含纖維食物，一餐吃不夠，要在下一餐補足，並控制孩子的零食量。

●長途旅行，定時休息：長途旅行仍要喝足夠水分，並且每2個小時休息，正常如廁、換尿布，以免引起泌尿道感染或尿布疹。

●戴口罩、勤洗手：出遊務必戴好口罩、勤洗手，減少病毒傳播風險，建議未滿1歲的嬰幼兒放在嬰兒車內，大人與嬰幼兒互動前後都要洗手。

陳慧文提醒，孩童年紀愈小，家長要愈謹慎，過年前可以事先準備孩子的常備藥品，以備不時之需。若年前已出現不適症狀，應盡快就醫，以免影響過節。

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