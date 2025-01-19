腕隧道症候群未根治 手指麻痛睡不好

▲圖2：超音波下神經解套治療。（照片提供／徐子恆）

文／徐子恆

▲圖1：腕隧道症候群症狀常見位置是手指第1到3指與第4指一半。（照片提供／徐子恆）

42歲的林女士是行政人員，工作中需要長時間使用電腦。過去半年，她的右手腕逐漸感到疼痛，特別是在打字久了後，拇指、食指和中指經常感到麻木（圖1）。起初，她以為是工作疲勞所致，嘗試休息並使用熱敷來舒緩，但疼痛和麻木不僅未改善，反而在夜間加重，影響睡眠。

為了改善症狀，她先接受物理徒手治療，包括熱敷和腕部伸展運動。雖然起初有些緩解，但症狀很快復發。朋友建議她嘗試中醫針灸，希望能根治疼痛。然而，多次療程後，疼痛和麻木依然存在，甚至手指逐漸無力，連拿水杯或操作滑鼠都變得困難。

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於是她就醫檢查，經超音波檢查發現正中神經在腕隧道內增厚，並伴有腱鞘輕度炎症，確診為腕隧道症候群。

腕隧道症候群是一種常見於反覆使用手部的職業病，例如文書工作者或操作機械者。長時間維持固定姿勢或頻繁使用手腕會導致腕隧道內壓力升高，壓迫正中神經，進而引發麻木、疼痛，甚至手指無力。

醫師建議進行神經解套術

面對多次治療無效的情況，醫師建議進行神經解套術（圖2）。此技術以超音波導引，精確解除正中神經壓迫，並進行肌筋膜放鬆以減輕炎症（因需求可能有部分自費）。此外，醫師建議她夜間配戴腕隧道支具，避免睡眠中手腕彎曲加重壓迫。

經過3次神經解套術療程，林女士的疼痛與麻木明顯改善，手指力量逐漸恢復，夜間睡眠品質大幅提升。

◎預防腕隧道症候群，可以這樣做

●保持正確姿勢：鍵盤高度應低於肘部，手腕保持中立位。

●定時休息：每隔30分鐘進行手腕伸展運動，減輕壓力。

●選用人體工學設備：如鍵盤和滑鼠墊，降低手部負擔。

若出現手部麻木或疼痛，應及早就醫，避免症狀惡化。透過正確診斷與治療，腕隧道症候群是可以有效改善的，讓患者重拾健康與生活品質。

（作者為雙和醫院復健專科醫師、宜興診所副院長）

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