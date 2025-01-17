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眼疾患者出國玩 醫：3件事必做

2025/01/17 05:30
眼疾患者出國玩 醫：3件事必做

▲醫師提醒，青光眼患者要留心點眼藥水的時間；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／許紋銘

眼疾患者出國玩 醫：3件事必做

▲醫師提醒，出國旅遊應準備2套藥品，1套隨身攜帶，另一套放在登機行李箱備用；示意圖。 （照片來源：shutterstock）

今年農曆春節長達9天連假，不少人早已安排過年出國旅遊或長途旅行計畫，提醒春節假期外出旅遊的護眼保健工作不可少，尤其本身患有眼睛疾病或曾經過動手術者，出國旅遊前一定要做這3件事，才能快樂出遊，飽嘗美食、飽覽美景。

做好護眼保健 才能快樂出遊

◎出國旅遊必做3件事

●行前看醫師，開藥拿病摘

有眼睛疾病的人（例如青光眼或虹彩炎），這些人在出國旅遊前的必做第1件事，就是看醫師開藥，拿病歷摘要，尤其是旅行出發前幾天，建議請眼科醫師做眼部檢查，開藥並拿1份病歷摘要，以防出國期間眼睛不適就診，這樣外國醫師就能立刻根據病歷摘要來快速診斷與治療。

●準備2套藥品

依照平時用藥的習慣，建議出國旅遊必須準備2套藥品，1套隨身攜帶，另一套則放在登機行李箱裡備用（不要置放於托運的大件行李箱，避免大行李箱不慎遺失或藥物變質），才不會臨時要購買藥物造成困擾與不便。

此外，患者也要按照時間用藥，特別是青光眼藥物，如果超過10小時以上的長程飛行，因為「時差」問題，建議用藥時間必須略作調整。

舉例來說，美西與台灣有15小時「時差」，在台灣是每晚睡前9至10點點眼藥或服藥。到了美西之後，可以略作調整，改為上午6至7點用藥，不要一直等到睡前（晚上9至10點）才點眼藥或服藥。

●術後2週應避免搭機

部分曾經動過眼睛手術的患者，如果要安排出國旅遊，謹記手術2週內應避免搭乘飛機。

眼內手術後1個月 避免長程飛行

不同手術的傷口癒合時間可能會有差異，例如曾接受過視網膜手術，或是眼內灌注化學氣體的病人，患者若安排出國計畫時，應先諮詢醫師意見並先檢查評估，待醫師確認無礙後，才能安心搭乘長程飛機。

此外，像是視網膜剝離、青光眼、白內障、眼角膜移植等眼內手術，術後1個月內應盡量避免長程飛行，尤其術後2週更是傷口修復的關鍵期。由於手術傷口尚未完全癒合，在飛機上需要戴防撞眼罩。

最怕的是，萬一在長程飛機上發生意外，譬如不小心撞到眼睛手術的傷口，無法在機上做緊急診療，等到下機後再治療，可能事倍功半。

一般地面旅遊，只要不碰及手術傷口，比較沒有禁忌。不過，行程安排上不要太緊迫，以免情緒緊張，導致病情不穩定。

至於眼睛手術後仍需服用藥物或需點眼藥者，儘管出遊期間仍需依照醫師指示按時用藥，並且隨身攜帶該次手術的病情摘要，以備不時之需。

至於一般結膜炎、白內障等眼疾患者，因為用藥時間較無要求限制，民眾不必過於嚴格自我要求，才能開心出遊，美景盡收眼底。

（作者為好心肝門診中心特聘主治醫師、眼科教授）

健康小叮嚀─出國旅遊注意事項

● 保持心情愉快，勿失眠或過度勞累，部分疾病有可能會因為自律神經失調，導致旅途中發作，如急性青光眼。

● 準備眼藥膏、消炎眼藥水、人工淚液。

● 高血壓、糖尿病、心臟病患者，旅途中仍需依照醫師指示繼續服藥，避免不幸發生視網膜出血、視網膜動脈或靜脈阻塞（俗稱眼中風）。

（文／許紋銘）

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