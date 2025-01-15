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靈活運用溝通技巧 失智症患者惡化延緩

2025/01/15 05:30
靈活運用溝通技巧 失智症患者惡化延緩

▲家有失智症患者需用接納的態度和耐心，以減少衝突發生；示意圖。 （照片提供／許峻維）

文／許峻維

失智症常見於老年人，常見的表現為短期記憶減退，患者愈來愈記不起近期發生的事情，遺忘的速度愈來愈快，甚至剛剛發生的事情下一秒就忘記。

長期負面情緒 誘發腦細胞發炎

如果我們從患者的視角看世界，明明沒發生的事情，家人卻堅持有發生，常常找不到東西，在路上頓失方向，突然對當下的人、事、物感到無比陌生，不曉得自己為何在這，生活上的判斷力減退，我們很可能會感到困惑、不安、生氣、憂鬱。

此時，如果與家人無法良好溝通，長期的負面情緒會誘發腦細胞之發炎反應，可能會加速失智症進展的速度。

◎與失智症患者溝可以善用以下技巧

●開啟話題：準備個案熟悉的話題（天氣、吃飯、電視劇），並加以延伸。

●清楚表達：咬字清晰、開門見山、語句精簡、減少贅字。

●封閉性問句：問句中給選項或是非題，讓個案容易回答，然視情況而定。

●非語言表達：避免手指對方或手插口袋，善用表情、音調起伏，身體前傾、手心朝上為親和的動作。

●多重解釋：透過比喻或換個角度解釋，有助於患者的理解。

●給予反應時間：視患者的反應速度，詢問時給予患者足夠的反應時間。

●引導式而非強迫：患者不吃飯時，可以改成少量多餐、切小塊吃或依患者喜歡的方式吃，或設法讓吃飯的環境有愉快的氛圍；抗拒洗澡時，可以趁蹲馬桶時順便洗澡。

●善用患者健忘的特性：當患者出現疑心、抗拒或負向情緒時，適時轉移患者的注意力。

●避免指責、糾正及考試：「你要我說幾次？」「剛才跟你說過又忘了！」「我辛苦煮的飯你不吃！」「怎麼你又要洗澡！」「今天早餐吃什麼？」「我叫什麼名字？」，上述這些話無濟於事，反而會增加失智症患者的負面情緒。

家中有失智症患者，正是重新認識彼此的機會。家屬可試著了解失智症看世界的方式，秉持接納態度和耐心，靈活運用上述溝通技巧，方可減緩彼此的身心壓力。

（作者為國泰綜合醫院精神科臨床心理師）

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