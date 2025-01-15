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椎管狹窄釀腰痛腳麻 微創減壓助重拾園藝休閒

2025/01/15 05:30
椎管狹窄釀腰痛腳麻 微創減壓助重拾園藝休閒

▲術前：神經被增厚的黃韌帶壓迫。（照片提供／陳伯超）

文／陳伯超

椎管狹窄釀腰痛腳麻 微創減壓助重拾園藝休閒

▲腰椎微創內視鏡減壓手術後，患者可繼續照顧花草；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片提供／陳伯超）

61歲李先生熱愛園藝，幾乎每天都在花園裡忙碌，施肥、翻土、移盆，這裡修修那裡剪剪，看著花草繽紛，心花也開了。然而，近幾個月來，李先生的生活被持續的疼痛困擾，尤其是腰部和雙腳的疼痛，每天早晨都感到腰部緊繃，走路時腿部有麻木感，也無法久站，園裡的花兒再漂亮，心花也不開了。

椎管狹窄釀腰痛腳麻 微創減壓助重拾園藝休閒

▲術後：神經可以看得很清楚，有效減輕疼痛。（照片提供／陳伯超）

家人看他愁眉不展，陪同他就醫。經過詳細檢查，診斷李先生的症狀是由於椎管狹窄所引起的腰痛腳麻。這種狹窄使得脊髓和神經根受到壓迫，導致腰痛和腿部的不適。

◎椎管狹窄常見原因

●脊椎退化：隨著年齡增長，椎間盤會退化，導致椎管變窄。

●椎間盤突出：椎間盤的退化或受傷可能導致其突出，進而壓迫神經。

清除骨刺 有效減輕疼痛

針對椎管狹窄，建議李先生接受微創脊椎內視鏡減壓手術，此手術可以精準定位，將壓迫神經根的骨刺清除，擴大狹窄的椎管空間，病人的症狀就減輕了，可以在短時間恢復行動力。

◎微創脊椎內視鏡減壓手術優點

●微創性：切口小，對周圍組織損傷少，恢復快。

●住院時間短：大多數病人可以在手術後隔天出院。

●改善功能：成功的手術能有效減輕疼痛，提高活動能力，讓病人能夠恢復正常生活。

李先生接受微創脊椎內視鏡減壓手術後，經過幾週的休養，身體逐漸康復，又能重新回到花園中拈花惹草，享受熱愛的園藝活動。不過，提醒他移盆、扛土及肥料等重物的粗活最好儘量避免，也要定期運動，以保持脊柱、關節和韌帶的強度和靈活性。

椎管狹窄以微創脊椎內視鏡作減壓手術，將壓迫神經根的骨刺清除，病人的不適症狀可獲得很大的改善，提高活動能力。

（作者為彰化秀傳紀念醫院骨科部醫師）

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