高燒咳不停 11歲女童染黴漿菌肺炎

▲X光檢查顯示，肺炎（紅圈處）。（彰化醫院提供）

記者陳冠備／彰化報導

▲顏姓女童因咳不停就醫，確診為黴漿菌感染，在更換抗生素「去氧羥四環素」治療才好轉。 （彰化醫院提供）

彰化11歲顏姓女童高燒、咳嗽不斷，到診所拿藥不見改善，轉往衛福部彰化醫院確診為黴漿菌感染，並引發肺炎，住院治療還是持續咳嗽高燒，最後更換抗生素「去氧羥四環素」（doxycycline）治療才好轉。

抗藥性增加 去氧羥四環素治療才好轉

彰化醫院小兒科主任馬瑞表示，這類個案越來越多，凸顯抗藥性嚴重問題，過年將屆，民眾群聚恐增加黴漿菌感染風險，建議出門戴口罩、勤洗手應對。

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馬瑞杉表示，顏姓女童到院經多病原核酸檢測（PCR），確診是黴漿菌感染，而且其X光片左肺大片反白，顯示為肺炎，因此安排住院，同時以常規的巨環類抗生素（阿奇黴素azithromycin）治療，但治療3天後發現，X光片顯示，左肺反白範圍更大了，並持續發高燒，顯示抗生素失效，改用替代的「去氧羥四環素」治療才好轉。

馬瑞杉說，黴漿菌是1種非典型細菌，目前沒有疫苗可預防，傳染途徑主要為呼吸道飛沫傳染，好發於兒童及年長者，易群聚傳染，最近院內已發生多起相關個案，造成巨環類抗生素的抗藥性原因，可能是過度診斷黴漿菌肺炎而輕易開立有關，也造成整個大環境的黴漿菌具抗藥性，若能避免過度使用巨環類抗生素，抗藥性或可逐漸下降。

馬瑞杉也說，目前日本黴漿菌感染人數創10年新高，民眾旅遊日本要注意，國內雖然沒有大量攀升，但接下來的農曆過年期間，群聚機會多，一定要多加預防，最好是勤洗手，在公共場所配戴口罩、充足睡眠及均衡飲食。

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