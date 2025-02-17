女患22公分巨無霸子宮肌瘤 害月經量大又頻尿

光田綜合醫院自2022年底引進海扶刀技術並成立無創治療中心，已成功治療百餘名子宮肌瘤患者（光田醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕1名台南婦人年輕時即被診斷出子宮肌瘤，卻遲未接受治療，長期飽受經血量過多的困擾，須頻繁更換夜用型衛生棉，因失血過多導致貧血，血紅素偏低。最近檢查才發現肌瘤已增長至22公分，並壓迫膀胱與直腸，導致頻尿與排便不順，嚴重影響日常生活與心理狀態，求治光田綜合醫院，經婦產部主任陳穎中運用海扶刀精準聚焦治療後，肌瘤體積明顯縮小，長年困擾症狀獲得改善，終能恢復往日生活作息。

另1名來自台北的建築工程師小涵（化名），由於子宮內多顆肌瘤，備孕過程比其他人更加艱難。為把握備孕黃金期，也擔心傳統開腹或腹腔鏡手術，恐破壞子宮內健康組織，經光田綜合醫院婦產部長蘇棋楓以無創海扶刀治療，精確消融子宮肌瘤，且不損傷周圍正常組織，治療後可快速恢復，成為保障子宮健康的同時，也能順利備孕的理想選擇。

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蘇棋楓指出，子宮肌瘤的形成與身心失衡相關。長期壓力可能導致雌激素與黃體素比例失衡，而雌激素過高正是促使肌瘤生長的關鍵因素。當體內激素水平失調，肌瘤可能加速增大，進一步引發經期不適、貧血、腹脹或疼痛，影響女性的生活品質。此外，若患者長期承受心理壓力或情緒低落，不僅會加重疼痛感受，還可能進一步干擾荷爾蒙調控，使症狀惡化，形成惡性循環。

光田綜合醫院自2022年底引進海扶刀技術並成立無創治療中心，已成功治療百餘名子宮肌瘤患者。蘇棋楓表示，相較傳統手術，自費的海扶刀治療是透過超音波熱能精準消融肌瘤，無須切開皮膚，縮短恢復期，使患者更快回歸日常。適合生育年齡女性，對於復原較慢的中高年女性亦是溫和選擇。許多女性因工作壓力或個人因素延遲治療，導致肌瘤持續增大，進而影響健康和生活品質。海扶刀能有效緩解症狀，改善女性的整體健康福祉。

此外，光田綜合醫院向上院區日前並特別舉辦「子宮肌瘤是身心失衡 海扶治療與冥想練習」講座，不僅探討最新的無創治療，也希望透過冥想與身心調適，改善女性的整體健康。

光田綜合醫院引進海扶刀技術並成立無創治療中心，醫療團隊細心照料嘉惠子宮肌瘤等患者。（記者歐素美攝）

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