健康網》感冒難痊癒？ 中醫5種「分型療法」助改善

風寒感冒多因受寒、淋雨或吹風引起，症狀包括頭痛、畏寒、流清涕、肢體痠痛、咳嗽等；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期寒流來襲，氣溫驟降，全台天氣變得冷颼颼，許多人稍不注意保暖，就容易感冒。合佗中醫診所醫師在臉書專頁上分享，除了西醫治療外，中醫也是對抗感冒的好選擇，特別適合兒童、老人以及過敏體質者。專家指出，透過中醫「分型療法」，將感冒分成風寒、風熱、體虛、暑濕、時行5類，對症下藥能有效縮短病程，並改善體質，減少反覆感冒的機會。

掌握「分型療法」對症下藥

許多人感冒久治不癒，或是頻繁感冒，影響日常生活。中醫認為，感冒可分為不同類型，透過辨證論治，給予適當處方，通常服用1至3天中藥即可緩解症狀。

請繼續往下閱讀...

1. 風寒感冒：多因受寒、淋雨或吹風引起，症狀包括頭痛、畏寒、流清涕、肢體痠痛、咳嗽等。

2. 風熱感冒：常伴隨發熱、咽喉腫痛、扁桃腺紅腫、鼻塞、黃濁鼻涕等症狀。

3. 體虛感冒：好發於體弱兒童、婦女、老人或慢性病患者，因免疫力較低，易反覆感冒。

4. 暑濕感冒：多見於夏季，症狀包括發熱、胸悶、腹脹、肢體困重、頭重如裹、腹瀉等。

5. 時行感冒：即流行性感冒，具高度傳染性，症狀較普通感冒嚴重，如高燒、頭身疼痛、咳嗽咯痰等。

中醫調體質 提升免疫力防感冒

中醫強調「扶正祛邪」，不僅能治療感冒，還能改善體質，減少感冒的發生。應掌握632原則，若6個月內感冒超過3次，且每次咳嗽持續2週以上，就應考慮透過中醫調理，以增強正氣、提升免疫力。面對寒流來襲，民眾應注意保暖，適時補充溫熱食物，保持良好作息，並可考慮透過中醫診療，改善體質，降低感冒發生率。

體虛感冒好發於體弱兒童、婦女、老人或慢性病患者，因免疫力較低，易反覆感冒；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法