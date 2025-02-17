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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》多吃雞蛋會害糖尿病？ 醫：歐美、亞洲兩樣情

2025/02/17 06:31

醫師引述研究指出，亞洲國家吃蛋不同歐美，通常搭配蔬菜及其他日常食物，如蚵仔煎、番茄炒蛋等，可能是糖尿病風險呈負相關的原因；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師引述研究指出，亞洲國家吃蛋不同歐美，通常搭配蔬菜及其他日常食物，如蚵仔煎、番茄炒蛋等，可能是糖尿病風險呈負相關的原因；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕平民超級食物「雞蛋」料理方法千變萬化，可說是餐桌必備食材之一。不過曾有研究顯示吃雞蛋可能增加糖尿病風險。醫師王思恒指出，每日攝取1顆雞蛋不會增加糖尿病風險，但每個地區有顯著差異，例如在美國，每天多吃一顆增加14%糖尿病風險、亞洲反而呈現負相關。推測因飲食型態差異所導致，建議民眾應關注整體飲食模式，而非單一食物攝取。

恆新復健科診所醫師王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」發文分享《美國臨床營養學期刊》（American Journal of Clinical Nutrition）一篇研究指出，整體來看，每日攝取1顆雞蛋不會增加糖尿病風險，但每個地區有顯著差異：

●美國：每天多吃一顆蛋增加14%糖尿病風險。

●歐洲：無明顯相關。

●亞洲：反而呈現負相關（未達顯著）。

為什麼不同地區有不同的結果？他分析，愛吃蛋的美國人比較容易得到糖尿病，可能是因為美國人吃雞蛋都是配著培根、鬆餅、可樂一起吃，反映出高熱量的精製飲食型態。而亞洲國家吃蛋則是搭配蔬菜及其他日常食物，如蚵仔煎、番茄炒蛋、茶碗蒸、蛋包飯，相對起來是正常飲食的一部份。

因此王思恒總結，整體飲食模式比單一食物更重要，應關注搭配雞蛋的食物，而非只限制雞蛋攝取，而計算總熱量也非常重要。

農業部表示，膽固醇是製造細胞膜不可缺的物質，並可轉變成維生素D，而每天吃一顆蛋並不會導致膽固醇過高。（圖取自photoAC）

農業部表示，膽固醇是製造細胞膜不可缺的物質，並可轉變成維生素D，而每天吃一顆蛋並不會導致膽固醇過高。（圖取自photoAC）

還擔心吃進膽固醇？ 每天1顆免煩惱

另，多數民眾常擔心吃雞蛋恐膽固醇過高。農業部說明，其實雞蛋並非導致高膽固醇的禍首。膽固醇是人體必需營養，人體大部分會自行合成，也可從食物中獲取。膽固醇是製造細胞膜不可缺的物質，並可轉變成維生素D。而且雞蛋營養豐富，當中含有的營養素對人而言，僅次於母乳，是絕佳的營養補充品。

雞蛋平均一顆重約50到60公克，約含有150至200毫克的膽固醇，衛生福利部也建議，每人每天膽固醇的攝取量不要超過300毫克，只要不過量攝取，並不會對健康造成危害，所以在身體健康狀況良好、飲食正常的條件下，每天一顆蛋是不會造成膽固醇過高的。

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