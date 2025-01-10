寒冬酗酒 當心一醉不醒

▲酒精是1種中樞神經抑制劑，當大量酒精進入血液後，會抑制大腦中的呼吸中樞，導致呼吸減慢或停止，因而造成猝死，不可不慎；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

文／陳紹祖

近日，媒體報導苗栗某知名外商公司在尾牙活動中舉辦喝酒比賽，發生1名46歲的員工疑似因過量飲酒猝死於飯店廁所的憾事，不僅令人痛心，更暴露了許多人對急性酒精中毒及其危害的普遍忽視。

酒精是1種中樞神經抑制劑，能夠直接影響大腦功能。當大量酒精進入血液後，會抑制大腦中的呼吸中樞，導致呼吸減慢或停止，因而造成猝死。例如：大學新生在迎新活動時，突然飲用大量高濃度酒，因為飲酒者對酒精沒有耐受性，會很容易發生這種事故。

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嘔吐物進入氣道 恐窒息猝死

在過量飲酒後，嘔吐是1種常見反應。若此時飲酒者處於昏迷或醉酒狀態，嘔吐物可能會進入氣道，引發窒息或吸入性肺炎。這是導致猝死的重要原因之一。

在聚會中，應特別注意醉酒後嘔吐者的姿勢，以防止此類悲劇發生。在寒冷環境中，氣管收縮明顯，若未能及時獲得救助，這種風險會大幅提升。

酒精具有利尿作用，過量飲酒會導致人體脫水及電解質不平衡，讓血液變得黏稠，增加心肌梗塞和腦梗塞的風險。電解質不平衡則容易引發心律不整。這種情況容易發生在心腦血管疾病高風險族群（高血壓、高血脂或糖尿病患者）。

核心器官失溫 增加死亡風險

喝酒後，身體周邊血管擴張，溫熱的血液流入，會讓人覺得身體暖和，因此脫下保暖衣物。身體的熱量容易散失到四肢和體表，使身體核心器官（例如心臟、頭腦）溫度降低導致失溫，增加死亡的可能性。酒後失溫導致死亡的情況，可能會發生在路倒流浪漢，酒後堅持騎車或駕車卻在半路睡著的人身上。

寒冷天氣中的急性酒精中毒是1種複雜且危險的現象，其背後涉及多重機制與風險。在聚會中飲酒前應清楚自己的限度，避免短時間內過量飲酒。

飲酒後應注意穿著保暖衣物，保持身體暖和有助於減少低體溫症發生。當發現飲酒者出現意識模糊、嘔吐或其他異常症狀時，應立即採取措施，讓其保持坐姿或側躺，以確保呼吸道暢通。

透過提高社會對酒精中毒的深刻認識，在聚會場合中堅守健康的飲酒習慣，才夠減少類似悲劇的發生。

（作者為慈濟大學醫學系副教授、花蓮慈濟醫院成癮精神科主任）

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