男童上課常睡著 確診兒童糖尿病

▲潘潔慧醫師提醒，糖尿病有年輕化趨勢，應妥善控制血糖和體重、維持良好生活習慣，配合藥物治療；圖為看診示意圖，非新聞當事人。 （高榮台南分院提供）

記者劉婉君／台南報導

小學3年級男童「小威」（化名），最近常常在上課時睡著，有時坐著也會睡著，媽媽帶他就醫後，發現有尿糖及空腹血糖過高（〉200mg/dl）的問題，確診為第1型糖尿病，經胰島素治療和規律飲食運動，上課不再精神不振想睡覺。

高雄榮民總醫院台南分院小兒科主治醫師潘潔慧表示，小威因胰島素無法正常作用導致血糖下降，細胞難以補充足夠的能量，因此會感覺到疲倦。過去糖尿病一直被認為是一種中老年人的疾病，發生於兒童期糖尿病絕大多數為第1型糖尿病，屬於胰島素依賴型糖尿病，但隨著生活型態的變化，飲食越來越精緻而豐盛，運動的時間常被看電視、打線上遊戲取代，肥胖的年輕人越來越多，第2型糖尿病的發病年齡也越來越年輕，亞洲地區的發生率更高於歐美。

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胰島素治療和規律飲食運動改善

潘潔慧說，絕大多數的第1型糖尿病兒童想要把血糖控制好，最重要的是注射胰島素、配合營養師的飲食控制、規律的運動及良好的心情等。

第2型糖尿病是體質加上環境因素造成的慢性疾病，患者體型較壯碩肥胖，脖子後側的皮膚特別黑且紋路特別深，像一條帶狀一直延伸到脖子兩側的典型「黑棘皮症」，且常出現在頸部，也會出現在腋下、鼠蹊部，更嚴重的人在肘、膝關節等彎曲側都有，但如果好好治療，仍然可以長壽又健康。

潘潔慧說，青少年第2型糖尿病的治療基本原則，是飲食、運動和藥物同步進行，積極減重，但根據國外發表的報告，青少年發病的第2型糖尿病人，與第1型糖尿病人相較，30年後發生腎病變的比例更高，分析原因是，青少年第2型糖尿病症狀溫和，即使血糖很高，仍不容易發生酮酸症，導致青少年患者容易在治療一段時間後就失去耐性，不再定期追蹤，反而讓血糖失去控制，因此需要家人和同儕一起幫助、鼓勵。

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