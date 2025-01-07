▲醫師建議，天寒上山追雪，當心高山症、雪盲症，要做好保暖、防風；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

記者陳奕劭／新北報導

大陸冷氣團接連來襲，不少民眾到高山追雪，衛生福利部雙和醫院家庭醫學科醫師陳信儒提醒說，到高山追雪時需留意高山症與雪盲症，務必注意自身健康並做好保暖，避免憾事發生。

中央氣象署指出，受到大陸冷氣團與冷卻輻射影響，近日各地氣溫下降，預估影響到下週日，包括新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、宜蘭縣、金門縣亮黃色燈號，局部地區有10度以下氣溫發生的機率；天氣風險公司指出，週四3000公尺以上的高山，可能有下冰霰或下雪的可能性。

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陳信儒表示，海拔高的山區因為氧氣稀薄，過度換氣經常導致不良代償反應，身處海拔超過2500公尺可能出現高山症，有頭暈、頭痛、疲倦、胸悶與噁心、嘔吐等症狀，嚴重時更會引發高山肺水腫與高山腦水腫，若未及時處置恐提升死亡率，萬一在高山發生身體不適時，應先原地休息並觀察症狀是否緩解，若無改善甚至加劇，要立即通報消防單位並運送下山就醫。

若出現不適 先原地休息觀察

他說，眼睛的防護常被上山追雪的民眾忽略，因為雪地對日光的反射率高達95％，直視雪地幾乎等同直視陽光，「雪盲症」經常發生於登高山、雪地的極地探險者，建議配戴防紫外線功能的太陽眼鏡或滑雪護目鏡，否則嚴重時恐釀成「光害性角膜炎」，不僅眼睛刺痛、流淚與視力模糊，甚至會引發暫時性失明。

陳信儒提醒說，每上升1000公尺，溫度大約下降攝氏6度，野外求生的3項關鍵是「缺乏食物仍可存活3週、缺水僅剩3天、失溫3小時恐致命」，可見穿衣保暖的重要性，務必穿著保暖、防風且透氣的多層衣物，並配戴帽子、手套和圍巾保護身體，減少發生失溫。

注意保暖、防風 塗抹保濕霜

另外，皮膚容易因低溫、乾燥而受損，為減少乾裂與紫外線的傷害，必須塗抹保濕霜和防曬乳，出發前要先諮詢旅遊醫學門診，了解追雪行程的風險、健康疑慮並備妥預防用藥等，出遊行程才能開心又安全。

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