門牙劇痛3個月 竟是手機砸壞牙神經

▲許志龍醫師指出，門牙的牙根較為細小，透過顯微根管治療找到病灶。（照片提供／許志龍）

文／許志龍

▲健康的牙神經與萎縮的神經對照圖。（照片提供／許志龍）

陳小姐門牙疼痛長達3個月，從原本的隱隱作痛逐漸擴散至鼻下方的人中處，曾在診所接受門牙開孔處理，但因牙根管過細且壞死，無法找到牙神經解決問題，因而尋求顯微根管門診協助。

▲許志龍醫師為陳小姐進行顯微根管治療。（照片提供／許志龍）

透過顯微鏡檢查，醫師在門牙的根管內發現已損壞的牙神經，並成功將牙神經抽出並清潔，陳小姐的疼痛明顯緩解。

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X光揪出根尖隱約受損

X光檢查，發現陳小姐的左門牙上方根尖區隱約顯示有輕微受損的跡象。出於謹慎，進一步詢問她是否曾遭受外力撞擊？陳小姐想了很久，終於想起幾個月前曾在躺著滑手機時，不小心鬆手，手機砸中臉部，剛好擊中門牙與人中部位。當時感到劇痛，但由於疼痛感隨後消失，她也未放在心上。

醫師判斷，當時手機的重擊可能造成門牙左上方的牙神經受損，隨後因為發炎逐漸影響牙根，最終引發疼痛不斷加劇的情況。經過根管治療成功抽除壞死的牙神經後，建議觀察2個月，若無特殊狀況，便可進行全瓷牙冠和柱心製作的後續治療。

避免躺臥姿勢滑手機

現代人經常在睡前躺著滑手機，除對視力造成不良影響外，若不慎鬆手，手機可能成為高空墜物，造成臉部、牙齒的損傷。而這類受傷往往不易察覺，因為當下的疼痛可能很快消退，但實際上內部的牙神經可能已受損，後續才會出現持續的疼痛或不適。

◎醫師的叮嚀

●避免在躺臥姿勢下滑手機，以減少手鬆脫。

●出現牙痛請盡早就醫，即使是輕微的疼痛也應盡快就醫檢查，避免延誤治療時機。

●注意面部受傷的潛在影響，建議定期檢查口腔健康，尤其是牙齒受力的部位，避免長期潛在的損傷。

這起「手機砸臉」的意外提醒大家，躺著滑手機不僅對眼睛有害，還可能對牙齒和面部健康帶來風險。日常生活中，稍微改變習慣，或許就能減少這類意外的發生。

（作者為中山醫院牙科部醫師）

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