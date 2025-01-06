限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
門牙劇痛3個月 竟是手機砸壞牙神經
文／許志龍
陳小姐門牙疼痛長達3個月，從原本的隱隱作痛逐漸擴散至鼻下方的人中處，曾在診所接受門牙開孔處理，但因牙根管過細且壞死，無法找到牙神經解決問題，因而尋求顯微根管門診協助。
透過顯微鏡檢查，醫師在門牙的根管內發現已損壞的牙神經，並成功將牙神經抽出並清潔，陳小姐的疼痛明顯緩解。
請繼續往下閱讀...
X光揪出根尖隱約受損
X光檢查，發現陳小姐的左門牙上方根尖區隱約顯示有輕微受損的跡象。出於謹慎，進一步詢問她是否曾遭受外力撞擊？陳小姐想了很久，終於想起幾個月前曾在躺著滑手機時，不小心鬆手，手機砸中臉部，剛好擊中門牙與人中部位。當時感到劇痛，但由於疼痛感隨後消失，她也未放在心上。
醫師判斷，當時手機的重擊可能造成門牙左上方的牙神經受損，隨後因為發炎逐漸影響牙根，最終引發疼痛不斷加劇的情況。經過根管治療成功抽除壞死的牙神經後，建議觀察2個月，若無特殊狀況，便可進行全瓷牙冠和柱心製作的後續治療。
避免躺臥姿勢滑手機
現代人經常在睡前躺著滑手機，除對視力造成不良影響外，若不慎鬆手，手機可能成為高空墜物，造成臉部、牙齒的損傷。而這類受傷往往不易察覺，因為當下的疼痛可能很快消退，但實際上內部的牙神經可能已受損，後續才會出現持續的疼痛或不適。
◎醫師的叮嚀
●避免在躺臥姿勢下滑手機，以減少手鬆脫。
●出現牙痛請盡早就醫，即使是輕微的疼痛也應盡快就醫檢查，避免延誤治療時機。
●注意面部受傷的潛在影響，建議定期檢查口腔健康，尤其是牙齒受力的部位，避免長期潛在的損傷。
這起「手機砸臉」的意外提醒大家，躺著滑手機不僅對眼睛有害，還可能對牙齒和面部健康帶來風險。日常生活中，稍微改變習慣，或許就能減少這類意外的發生。
（作者為中山醫院牙科部醫師）
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應