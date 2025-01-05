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骨鬆置換人工髖關節 慎選股骨頭材質

2025/01/05 05:30
骨鬆置換人工髖關節 慎選股骨頭材質

▲圖2：拔除鋼釘固定物再用適當全髖人工關節置換。（照片提供／張櫻霖）

文／張櫻霖

骨鬆置換人工髖關節 慎選股骨頭材質

▲圖1：因骨質疏鬆加上患者傷肢負重不當，造成鋼釘穿出磨損髖臼。（照片提供／張櫻霖）

84歲的王女士近期因夜間如廁途中不慎跌倒，右髖疼痛無法自行站立，家人即時送醫。經診斷為右股骨粗隆間移位性骨折，醫師術前詳細評估後，王女士接受開放性骨折復位及鋼釘鋼板固定手術。

術後檢查顯示王女士患有嚴重骨質疏鬆（T-score:-3.7），醫師隨即進行骨鬆藥物治療及補鈣，並囑咐3個月內避免負重。同時安排復健科進行物理治療。然而，王女士術後1個月再次跌倒，導致右髖鋼釘鬆脫並磨損髖臼（圖1），醫師向家屬說明後，為她進行特殊材質人工髖關節置換手術（圖2），術後1個月即可借助助行器行走。

根據106-109年國民健康署調查，50歲以上骨質疏鬆比率為8.1%，女性高於男性，每10位女性中約有1人罹患骨質疏鬆；65歲以上的骨鬆盛行率達14.1%（男性10.4%、女性17.4%），且隨年齡增長風險提高，65歲以上每6人中就有1人在1年內經歷過跌倒。

手術可加入抗生素骨水泥

骨質疏鬆患者因骨折接受傳統復位手術，常因骨質脆弱導致失敗，增加再次手術風險。採用特殊人工關節材質結合骨水泥固定，可提高骨質疏鬆患者的手術成功率。

人工髖關節股骨頭材質分為2種：健保給付的鈷鉻鉬合金股骨頭與自費的陶瓷材質股骨頭，後者因磨損率低而能延長人工關節壽命。骨水泥則用於固定人工關節，防止鬆動。研究顯示，加入抗生素的骨水泥應用於全髖關節置換手術，不僅降低感染風險，還能縮短恢復時間。

（作者為彰化基督教醫院骨科部醫師）

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