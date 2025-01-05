罕見鼻竇疾病! 蝶竇真菌球 引爆劇烈頭痛

▲圖1：腦部電腦斷層顯示左側蝶竇（紅圈）有異常組織增生。（照片提供／林忠青）

文／林忠青

▲圖2：蝶竇內的真菌球（紅圈）。（照片提供／林忠青）

68歲王女士1年前開始每天不定時發生間歇性尖銳頭痛，範圍在左側鼻腔至顏面間，每次持續1-2小時，頭痛時，還伴隨左眼壓迫感及流淚等症狀，神經科醫師診斷為三叉神經痛，給予藥物治療後，頭痛雖然有所改善，但去年（2024年）7月初，頭痛又開始加劇，而且持續時間也加長。

▲圖3：術後內視鏡檢查，蝶竇開口（紅圈）已無真菌球。（照片提供／林忠青）

神經科醫師給予類固醇治療後，雖然頭痛好轉，但停藥後，頭痛又開始反覆發作，直到9月時因劇烈頭痛到急診就醫，檢查後卻沒有發現任何異常，由神經科醫師收治住院治療。

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電腦斷層發現蝶竇內異常組織增生

由於住院治療期間頭痛並未改善，醫師進一步安排腦部電腦斷層檢查，影像顯示左側蝶竇內有異常組織增生（圖1），疑似為導致頭痛原因，會診耳鼻喉科進行手術治療。

耳鼻喉科醫師透過左側鼻竇內視鏡手術，移除蝶竇異常增生組織（圖2），病理報告顯示，該增生組織為「蝶竇真菌球」。術後隔天，王女士的頭痛已經緩解大半，1個月後內視鏡顯示，手術部位恢復良好（圖3），也沒有再發生頭痛。

引發三叉神經痛 易被臨床誤診

蝶竇真菌球是1種少見的鼻竇疾病，主要發生在免疫功能「正常」的病人身上（註：若真菌侵入免疫功能「異常」的病人身上則會導致「侵入性蝶竇炎」，真菌會侵蝕蝶竇周邊組織），常表現出頭頂或枕部頭痛。

但是蝶竇中增生組織會刺激三叉神經節，引發顏面部位的三叉神經痛以及流淚、流鼻水等其他相關病徵，使得蝶竇真菌球的症狀缺乏特異性，容易被臨床誤診。

由於蝶竇的解剖位置靠近腦部及神經。大多數罹患蝶竇真菌球病人都是通過影像學檢查，或者直到出現併發症才被診斷出來。由於止痛藥在蝶竇真菌球疾病早期有效，但在疾病晚期效果欠佳，這些特徵對於鑑別由蝶竇真菌球引起的繼發性頭痛具有重要意義，所以對於原因不明或是治療效果不佳的頭痛病人就需要考慮罹患蝶竇真菌球的可能性，讓罹患蝶竇真菌球病人在早期階段就接受治療，以避免進一步擴散至鄰近結構，並及早改善病人疼痛的症狀和生活品質。

（作者為台中慈濟醫院耳鼻喉部鼻科主任）

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