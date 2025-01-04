車禍受傷 當心認知功能退化

▲車禍創傷引發的慢性發炎反應是導致認知功能缺損的主要原因之一；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／陳紹祖

25歲的小莉（化名）在大學畢業後，從事第1份工作時發生車禍，導致左腿骨折和腦震盪。經過手術治療後，她發現記憶力和專注力變差，這使得她在之後求職路上屢屢受挫。肇事者卻堅持不承擔小莉認知功能退化的責任，這讓小莉的情緒持續低落，因而就醫，經過數月的治療後，她的情緒改善，但認知功能依然未見起色。心理評估結果顯示，她的身心狀況達到了中度殘障的標準。

逾兩成受害者 有創傷後壓力症候群

2023年1份發表在醫學期刊《刺胳針》神經學上的研究報告指出，每年全球約有5000萬人遭受腦外傷，即使昏迷指數13-15分的輕度腦外傷患者中，有30%會出現認知障礙或精神疾病。其他醫學研究則指出，約有20-25%的交通事故受害者會出現創傷後壓力症候群（PTSD），特別是那些經歷過生命危險、重傷或失去親人的人群。這些患者常常會出現以下症狀：事故記憶反覆出現、駕駛或乘車時感到焦慮、刻意避免駕車或行駛特定路線、對突發狀況過度驚嚇、睡眠障礙及噩夢等。這些症狀不僅影響情緒，還可能導致長期的認知功能損害。

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車禍創傷引發的慢性發炎反應是導致認知功能缺損的主要原因之一。在遭遇創傷壓力時，身體會啟動壓力反應系統，釋放抗壓荷爾蒙如皮質醇和腎上腺素，這會影響免疫系統的正常運作。

長期處於壓力狀態下，慢性發炎會使免疫系統失調，促使發炎細胞因子（如IL-6和TNF-α）持續升高，而抗發炎機制則受到抑制，形成持續的低度發炎狀態。這種情況會損害正常的大腦神經連結，進而影響記憶、學習和執行功能。特別是海馬迴（負責記憶）和前額葉皮質（負責決策）的功能受損，會導致注意力集中困難、短期記憶問題、處理速度變慢，以及執行功能（如計劃、組織和決策）受損等問題。研究顯示，這些變化可能導致患者在日常生活中面臨更大的挑戰。

早期介入 能有效預防長期認知退化

針對因車禍創傷造成的PTSD治療，不僅需要急性外傷處理，也需關注慢性腦部後遺症，特別是癲癇的預防。在肢體復健之外，認知復健和動機提升同樣重要。解決心理和認知症狀具有同等的重要性，早期介入能有效預防長期的認知退化。隨著PTSD症狀的減輕，患者的認知功能也應該能夠得到改善。

我們必須重視交通事故後可能出現的長期影響，包括對心理健康及認知功能的潛在威脅。早期介入對於減少PTSD及其對認知功能影響至關重要。綜合治療方案能夠有效應對心理創傷及其帶來的認知缺損，從而幫助患者儘早恢復正常生活。

（作者為慈濟大學醫學系副教授、花蓮慈濟醫院成癮精神科主任）

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