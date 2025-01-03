自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

妻泌尿道感染纏身10年 揪出老公外遇染披衣菌

2025/01/03 05:30

▲黃薇諼醫師建議，出現泌尿道感染症狀並有多重性伴侶者，應前定期篩檢披衣菌，及早就醫治療；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者蔡淑媛攝）

▲黃薇諼醫師建議，出現泌尿道感染症狀並有多重性伴侶者，應前定期篩檢披衣菌，及早就醫治療；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

台中1名粉領族因下體有異味、分泌物增多、性交疼痛，就診婦科診所治療未改善，與男友一起到台中榮總就醫，一問之下，男友也出現小便灼熱感。篩檢後，2人都罹患有「泌尿道的感冒」之稱的披衣菌感染，是最常見的性傳染病之一，男友才坦承半年前與陌生網友約炮，也沒做安全性行為措施，感染性病又傳染給女友，醫師提醒，披衣菌感染不治療，可能嚴重影響生育能力。

另有一名太太有泌尿道症狀10年，反覆就醫一直沒有改善，非常困擾，直到檢出是披衣菌感染，才發現丈夫外遇10年，把性病傳染給她，讓這名太太相當崩潰。

台中榮總感染科醫師黃薇諼指出，披衣菌透過血液及體液傳染，是臨床上最常見，也是最好治療的性傳染病，常見症狀包括：生殖器分泌物增多、有異味，小便灼熱，下腹疼痛，頻尿以及性交疼痛等，但超過50%的患者無明顯症狀或僅有輕微不適，導致感染難以及時察覺，

最常見性傳染病 不治療恐不孕

黃薇諼表示，世界衛生組織（WHO）2020年報告，全球15至49歲成年人中新發性傳染病病例達3.74億例，其中披衣菌感染有1.28億例，占3成；中榮3年來，年檢測有泌尿道症狀及多重性伴侶者2062人，透過「核酸擴增檢測」篩檢生殖道分泌物或尿液中的披衣菌與淋病雙球菌，陽性率約11%，其中6成為披衣菌感染，最常見的症狀為尿道炎與下腹痛，但由於症狀輕微，常被患者忽視。

▲黃薇諼醫師說明，在門診採檢披衣菌及淋病的核酸擴增檢測。（記者蔡淑媛攝）

▲黃薇諼醫師說明，在門診採檢披衣菌及淋病的核酸擴增檢測。（記者蔡淑媛攝）

黃薇諼強調，披衣菌感染不會自然痊癒，且可能嚴重影響生育能力。根據相關研究，曾感染披衣菌的女性，相較於從未感染者，罹患骨盆腔發炎、子宮外孕及輸卵管不孕的風險增加了30%，感染披衣菌的男性發生不孕的可能性是非感染者的2.28倍。

黃薇諼說，感染披衣菌經抗生素治療1週能康復，但患者大多無症狀，未能及時發現並積極治療，不但有不孕風險，也會變成帶原者再傳染給他人。

她提醒，危險性行為除了可能感染披衣菌，往往也有可能感染其他性病，建議出現泌尿道感染症狀並有多重性伴侶者，應定期篩檢，及早就醫治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中