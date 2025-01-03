妻泌尿道感染纏身10年 揪出老公外遇染披衣菌

▲黃薇諼醫師建議，出現泌尿道感染症狀並有多重性伴侶者，應前定期篩檢披衣菌，及早就醫治療；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

台中1名粉領族因下體有異味、分泌物增多、性交疼痛，就診婦科診所治療未改善，與男友一起到台中榮總就醫，一問之下，男友也出現小便灼熱感。篩檢後，2人都罹患有「泌尿道的感冒」之稱的披衣菌感染，是最常見的性傳染病之一，男友才坦承半年前與陌生網友約炮，也沒做安全性行為措施，感染性病又傳染給女友，醫師提醒，披衣菌感染不治療，可能嚴重影響生育能力。

另有一名太太有泌尿道症狀10年，反覆就醫一直沒有改善，非常困擾，直到檢出是披衣菌感染，才發現丈夫外遇10年，把性病傳染給她，讓這名太太相當崩潰。

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台中榮總感染科醫師黃薇諼指出，披衣菌透過血液及體液傳染，是臨床上最常見，也是最好治療的性傳染病，常見症狀包括：生殖器分泌物增多、有異味，小便灼熱，下腹疼痛，頻尿以及性交疼痛等，但超過50%的患者無明顯症狀或僅有輕微不適，導致感染難以及時察覺，

最常見性傳染病 不治療恐不孕

黃薇諼表示，世界衛生組織（WHO）2020年報告，全球15至49歲成年人中新發性傳染病病例達3.74億例，其中披衣菌感染有1.28億例，占3成；中榮3年來，年檢測有泌尿道症狀及多重性伴侶者2062人，透過「核酸擴增檢測」篩檢生殖道分泌物或尿液中的披衣菌與淋病雙球菌，陽性率約11%，其中6成為披衣菌感染，最常見的症狀為尿道炎與下腹痛，但由於症狀輕微，常被患者忽視。

▲黃薇諼醫師說明，在門診採檢披衣菌及淋病的核酸擴增檢測。（記者蔡淑媛攝）

黃薇諼強調，披衣菌感染不會自然痊癒，且可能嚴重影響生育能力。根據相關研究，曾感染披衣菌的女性，相較於從未感染者，罹患骨盆腔發炎、子宮外孕及輸卵管不孕的風險增加了30%，感染披衣菌的男性發生不孕的可能性是非感染者的2.28倍。

黃薇諼說，感染披衣菌經抗生素治療1週能康復，但患者大多無症狀，未能及時發現並積極治療，不但有不孕風險，也會變成帶原者再傳染給他人。

她提醒，危險性行為除了可能感染披衣菌，往往也有可能感染其他性病，建議出現泌尿道感染症狀並有多重性伴侶者，應定期篩檢，及早就醫治療。

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