孕媽咪看過來 出門遠遊保平安

▲孕婦連假出遠門，建議先諮詢婦產科醫師做足準備；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／楊世瑜）

文／楊世瑜

連假是放鬆身心難得的時刻，也是平衡工作與身體需求的好機會，但孕婦出遠門需要注意一些事項，以確保自己和胎兒的健康與安全。

先與醫師諮詢 確認是否適合旅行

懷孕期間出遊，安全是第一考量，由於懷孕初期，胎兒著床還不是很穩定，也較有疲勞、噁心症狀，不建議進行過於勞累的活動，孕期如果想出遠門旅遊會建議懷孕13、14週至27、28週之間進行是比較舒適的，28週後，隨著胎兒增大，旅途過程中較多不便，務必先諮詢自己的婦產科醫師，並做好充分準備。

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孕期出遊前先提前與醫師諮詢，了解自身懷孕情況，確認是否適合旅行，尤其是高危險妊娠的孕婦，如有高血壓、糖尿病、前置胎盤或子癇前症等情形，需格外謹慎。

◎孕媽咪出遠門旅遊注意事項

●行程規劃：避免過於緊湊的行程，選擇輕鬆、緩慢的活動，確保有足夠的休息時間。

●隨身物品：攜帶產檢手冊、孕婦專用補品與常用藥物，並準備足夠的飲水和可以隨時補充的食品。

●交通工具的選擇

1.搭乘汽車時大約1-2小時下車活動一下，避免久坐引發血液循環不良。

2.搭機旅行時，選擇靠近走道的座位，方便活動雙腳，並穿著舒適的壓力襪，以預防血栓。

3.如乘坐高鐵或火車，應選擇有扶手、空間寬敞的座位。

●飲食與衛生：除了注意保持清潔，也要避免食用生冷食物，選擇熟食為主。

●適量活動與休息：旅行中保持適當的活動，避免長時間站立或行走，睡眠時間充足，感到疲勞，隨時停下休息。

懷孕期間的連假出遠門，只要注意以上事項，就能愉快出遊。但由於孕婦身體狀況特殊，仍需隨時注意身體變化，若出現腹痛、出血、頭暈或其他不適，立即尋求當地醫療協助，確保旅途中有可靠的醫療資源，並提前查詢目的地附近的醫院或診所資訊，以備不時之需。

（作者為育禾婦幼中心副院長）

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