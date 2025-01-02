讓長者笑著離開 居家醫療助圓滿善終

▲員郭醫院居家醫療團隊與家屬合作，一起照顧邱邱伯（圖中央白衣長者）。（員郭醫院提供）

記者林志怡／台北報導

面對疾病與死亡，不只患者感到恐慌，家屬也可能因為隨時要與家人告別而感到不安。83歲的「邱邱伯」在生命最後1個月，經居家醫療服務與家人陪伴，在睡夢中安然辭世；邱邱伯的女兒說，居家醫療讓爸爸辭世時能夠「笑著離開」，也讓大家知道，死亡可以很溫馨。

家人陪伴在家安寧 死亡也可以很溫馨

員郭醫院家醫科主治醫師郭亭亞說，83歲的邱邱伯是很厲害的農夫，家裡種有桔梗等多種作物，多年前，雖腎功能已經非常差，但看到了親友洗腎的情況後，拒絕洗腎，也慢慢出現想吐、疲憊、抽搐等症狀。

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郭亭亞回憶，「員自宅」團隊接到了邱邱伯的居家醫療申請後，立刻安排到家中檢查，並發現邱邱伯除腎臟病史外，還曾做過頭頸癌手術，並有多項電解質不平衡，經團隊治療後才稍微舒服一點。

此外，郭亭亞說，邱邱伯不喜歡吃藥，但相對能接受針灸，因此有一段時間會由中醫診所的中醫師到家中進行針灸，護理師在旁邊幫忙打針，邱邱伯就坐著看家人在田裡忙碌，採收桔梗、芭樂等作物，有時醫療團隊離開時還會收到一大束桔梗，帶回醫院當作裝飾。

▲邱邱伯在庭院接受治療，同時也能看到家人在田裡忙碌的情況。（員郭醫院提供）

然而，郭亭亞表示，去年康芮颱風登陸當天晚上10點半，邱邱伯出現發燒、畏寒、冷顫、意識改變，雖經在宅急症照護後好轉，但尿毒問題持續惡化，團隊由於評估病況危急，與家人討論後轉為居家安寧照顧模式，數日後邱邱伯也在睡夢中辭世。

「他走的時候完全是笑著離開，沒讓我們擔心」，邱邱伯的女兒邱女士回憶，醫療團隊在過程中給患者與家屬很多溫暖，父親生命的最後1個月更有全家人的共同支持，她也一直告訴父親，「你的身體交給醫生，你的性命交給天公伯，把你的心顧好，順其自然是最好的處理方式。」

邱女士說，患者與家屬所求的不過是圓滿善終，這很難求，但他們一家在居家醫療的協助下做到了，不只父親也寬了心、安然辭世，家人們也早有心理準備，後事也無縫接軌、一次到位，用親身經歷讓左鄰右舍看到，死亡可以很溫馨，並不可怕。

▲員郭醫院醫療團隊到邱邱伯家中提供醫療服務。（員郭醫院提供）

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