自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

經期冰冷又腹瀉 中醫調理有解

2025/01/01 05:30

▲圖1：穴位圖。（照片提供／黃彥融、姜智釗）

▲圖1：穴位圖。（照片提供／黃彥融、姜智釗）

文／黃彥融、姜智釗

32歲楊小姐初次來到門診，體型纖弱，面色蒼白，最大的困擾是四肢冰冷與經期腹瀉，平時只要待在空調環境或遇上寒冷天氣，手腳就會冰涼刺骨，月經來潮更是雪上加霜，即使穿再多衣物或蓋再厚棉被依舊無法暖和，加上頻繁腹瀉，讓她身心俱疲。

根據相關研究，約7成健康女性在月經期間因荷爾蒙波動而出現腸胃道不適，其中大概3成會經歷腹瀉，得在月經期間應對經血處理，還因軟便頻繁跑廁所，讓生活品質大打折扣。此外，相較於男性，女性本就容易出現手腳冰冷，月經失血或冬季低溫則使得她們更加難受。

中醫將手腳冰冷稱為「四逆」或「厥證」，認為是氣血不足，無法溫養四肢所致。

透過「望聞問切」中醫四診發現，楊小姐整體症狀偏向於中醫的「虛」，因此，以補養氣血和疏肝健脾為核心治療原則，開立以四逆散、參苓白朮散、溫經湯等方劑為基礎的加減中藥，用來改善楊小姐手腳冰冷以及月經不適。

再為楊小姐安排腹部的丹田灸，用黃土艾炭溫通散寒，以及針刺下肢的足三里穴、天皇穴、地皇穴、人皇穴、和太溪穴（圖1），補養元氣，舒緩腸胃，促進循環。

同時也提醒楊小姐，注重身體保暖，減少手腳接觸低溫物品或暴露寒冷環境，並開立含有桂枝、赤芍、鬱金、乾薑、川芎、和桂花的泡腳方（圖2），讓她在下班後的夜晚暖身也暖心，對四肢冰冷和月經腹瀉有所助益。

▲圖2：泡腳方。（照片提供／黃彥融、姜智釗）

▲圖2：泡腳方。（照片提供／黃彥融、姜智釗）

飲食部分，建議她不要一次大量食用溫度過低食物，並減少高添加物和重口味食品，以降低腸胃道負擔。

經過中醫調理與生活改變，楊小姐氣色明顯改善，月經期間的手腳冰冷與惱人腹瀉亦逐步緩解，不再被稱為冰山美人，更找回健康自信。

（作者皆為桃園市楊梅區埔心風澤中醫診所醫師）

更多名醫開講專欄 〉更多相關文章 〉

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中