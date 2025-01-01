經期冰冷又腹瀉 中醫調理有解

▲圖1：穴位圖。（照片提供／黃彥融、姜智釗）

文／黃彥融、姜智釗

32歲楊小姐初次來到門診，體型纖弱，面色蒼白，最大的困擾是四肢冰冷與經期腹瀉，平時只要待在空調環境或遇上寒冷天氣，手腳就會冰涼刺骨，月經來潮更是雪上加霜，即使穿再多衣物或蓋再厚棉被依舊無法暖和，加上頻繁腹瀉，讓她身心俱疲。

根據相關研究，約7成健康女性在月經期間因荷爾蒙波動而出現腸胃道不適，其中大概3成會經歷腹瀉，得在月經期間應對經血處理，還因軟便頻繁跑廁所，讓生活品質大打折扣。此外，相較於男性，女性本就容易出現手腳冰冷，月經失血或冬季低溫則使得她們更加難受。

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中醫將手腳冰冷稱為「四逆」或「厥證」，認為是氣血不足，無法溫養四肢所致。

透過「望聞問切」中醫四診發現，楊小姐整體症狀偏向於中醫的「虛」，因此，以補養氣血和疏肝健脾為核心治療原則，開立以四逆散、參苓白朮散、溫經湯等方劑為基礎的加減中藥，用來改善楊小姐手腳冰冷以及月經不適。

再為楊小姐安排腹部的丹田灸，用黃土艾炭溫通散寒，以及針刺下肢的足三里穴、天皇穴、地皇穴、人皇穴、和太溪穴（圖1），補養元氣，舒緩腸胃，促進循環。

同時也提醒楊小姐，注重身體保暖，減少手腳接觸低溫物品或暴露寒冷環境，並開立含有桂枝、赤芍、鬱金、乾薑、川芎、和桂花的泡腳方（圖2），讓她在下班後的夜晚暖身也暖心，對四肢冰冷和月經腹瀉有所助益。

▲圖2：泡腳方。（照片提供／黃彥融、姜智釗）

飲食部分，建議她不要一次大量食用溫度過低食物，並減少高添加物和重口味食品，以降低腸胃道負擔。

經過中醫調理與生活改變，楊小姐氣色明顯改善，月經期間的手腳冰冷與惱人腹瀉亦逐步緩解，不再被稱為冰山美人，更找回健康自信。

（作者皆為桃園市楊梅區埔心風澤中醫診所醫師）

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